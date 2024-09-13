Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине
Посол Антонов: Экс-чиновники США просили объяснить, что «в действительности» стоит за заявлениями Путина
После заявлений президента России Владимира Путина о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь территории России и ответе на него Москвы экс-чиновники США интересовались, что «действительно стоит за такими заявлениями», заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, заявления Путина были очень внимательно «отфиксированы» в США.
«Я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», – приводит РИА «Новости» слова Антонова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией. По его словам, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.