Politico: В Болгарии задумались о реформе спецслужб из-за «влияния» России
28 июня 2023, 13:20

Важно перестроить работу служб безопасности, чтобы избавиться от так называемого влияния на них России, заявил изданию Politico сопредседатель блока коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» и экс-премьер Кирил Петков. По его словам, внутри служб Болгарии могут скрываться опасности, руководителей разных спецслужб должен назначать парламент, а не «пророссийский», по мнению Петкова, президент Румен Радев, передает ТАСС. Также экс-премьер предложил провести «тесты на честность и этичность» для всех сотрудников службы безопасности. По мнению Петкова, эти действия уменьшат влияние России на болгарские спецслужбы. «Когда мы вступили в борьбу с коррупцией, мы не знали, что будем напрямую бороться с Москвой», – сказал он. Глава Болгарии тем временем воспринял идею о необходимости изменений в спецслужбах с возмущением, отметив, что они уже «серьезно реформированы». Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень И.о. постпреда России при ЕС Логвинов счел 11-й пакет санкций способом вывести экономическую войну на новый уровень

Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень

Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. С помощью 11-го санкционного пакета ЕС хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России Логвинов уверен, что ЕС не станет «до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму», оставаясь в рамках дипломатии. Как подчеркнул Логвинов, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение», передает ТАСС.. Он отметил, что для многих стран Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций, финансовый донор». В связи с этим у Европы «еще достаточно рычагов давления», сказал Логвинов. Он полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной» «борьбы с обходом санкций». Напомним, на прошлой неделе вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.

СМИ: Сбежавшей от европейских ценностей паре из Италии не дали в России ВНЖ

Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в получении вида на жительство в РФ из-за нехватки квот в миграционном центре Перми, сообщило «Радио России». Запись радиопередачи «Разное время», вышедшей в эфир «Радио России», привело на своем сайте сетевое издание «Смотрим». Как сообщает издание, Антонио Черио и Мадонна Саида Мариа первый раз попытались поменять свое постоянное место жительства еще в октябре 2022 года, но до сих пор осесть в России им так и не удавалось. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер в эфире программы «Разное время» оценила ситуацию и рассказала о возможных путях решения проблемы. По мнению Шеслер, в самом трудном положении как раз оказываются граждане из визовых стран – Европы, Австралии или США, для которых путь к российскому гражданству очень труден. При этом она обратила внимание на тот факт, что это люди, которые разделяют наши традиционные семейные ценности, и они приезжают сюда, чтобы защитить своих детей от пропаганды ЛГБТ на Западе. По ее мнению, это очень желательные мигранты, трудолюбивые и квалифицированные работники, которые могут стать значительной частью миграционного потока в Россию, однако почему-то именно они сталкиваются с наибольшими трудностями. Как отметила Шеслер, квоты «мизерные совершенно». Она посоветовала этим гражданам подавать документы на временное убежище, а в дальнейшем уже – на гражданство России. По ее мнению, необходимо законодательно прописать, чтобы после получения временного убежища люди могли получать разрешение на временное пребывание вне квоты. Как считает Шеслер, это будет полезно и для миграционной политики России, потому что наше государство даст покровительство тем людям, которые преследуются у себя в стране по каким-то идеологическим и нравственным мотивам, и это привлечет в Россию желательных мигрантов. Напомним, в середине июня руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что в районе подмосковного Серпухова выделят около 27 га на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России.

В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг

Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс». Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза. Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.

Евродепутат обвинил Зеленского в продаже украинской земли
26 июня 2023, 05:53

Пока украинские граждане умирают в боях, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Уоллес заявил, что нанесенный Украине ущерб «огромен», Зеленский же воспользовался ситуацией, чтобы «заняться продажами». «За что умирают украинцы из рабочего класса?» – приводит слова Уоллеса РИА «Новости». Как заявил евродепутат, «города и окружающие их земли давно украли местные олигархи, которые в сговоре с мировым финансовым капиталом». Свыше 3 млн га земли сельскохозяйственного назначения получили компании, которые находятся в «западных налоговых гаванях». При этом Зеленский «запретил оппозиционные партии, которые выступали против закона о продаже земель иностранным инвесторам», сказал Уоллес. Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.

Глава МИД Венгрии предрек Европе катастрофу
26 июня 2023, 12:17

Европа приближается к катастрофе «во всех смыслах этого слова», для спасения жизней тысяч людей нужно прекратить военный психоз, заявил глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявил, что Европа, к сожалению, приближается к катастрофе «во всех смыслах этого слова». При этом, по его словам, еще большую катастрофу сейчас еще можно было бы предотвратить и спасти тем самым жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. В то же время Сийярто отметил, что больше не питает иллюзий, что ситуация изменится после совещания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС. По прибытии в Люксембург глава МИД Венгрии дополнил свое сообщение. По его словам, всем давно пора понять, что у этой войны нет решения на поле боя, о чем свидетельствуют гибель людей, все более открытые разговоры о вероятности стихийных бедствий и ядерных аварий. Накануне в Венгрии заявили, что касса ЕС «опустела» из-за Украины, при этом новый проект бюджета Евросоюза до 2027 года предусматривает выделение Киеву еще 50 млрд евро. Попытка мятежа в России станет основной темой встречи глав МИД ЕС Главы МИД Евросоюза обсудят в Люксембурге последствия попытки мятежа в России 25 июня 2023, 15:18 Текст: Алина Власенко

Основной темой плановой ежемесячной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник в Люксембурге станут последствия попытки мятежа в России, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Ситуация в России … окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер». Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

Минобороны досрочно получило многоцелевой вездеход ДТ-10ПМ «Витязь»
27 июня 2023, 08:18

Машиностроительная компания «Витязь» (входит в состав госкорпорации «Ростех») досрочно выполнила контракт с Минобороны на заказ двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ, сообщает пресс-служба концерна. Отмечается, что на днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин ДТ-10ПМ, передает ТАСС. Также в пресс-службе добавили, что в этом транспортном средстве сочетаются высокая проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой. В этой связи в концерне заверили, что двухзвенные транспортеры «Витязь» не имеют аналогов. «Возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 40 градусов, а также преодоление водных преград без спецподготовки», – заключили в УВЗ.

В кабмин поступил законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
27 июня 2023, 08:59

Правительству направлен подготовленный депутатами законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц. По задумке авторов инициативы, планируется доработать закон «О внесении изменений в ст. 217 Налогового кодекса», дополнив его поправками, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ – это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, передает ТАСС. Депутаты фракции ЛДПР считают, что 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, так как «эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда», поэтому предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан». Кроме того, в ЛДПР заверили, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что может способствовать экономическому росту страны. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года. Тем не менее во фракции отметили, что принятие подобного законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, однако точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов сейчас определить невозможно. Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для инвесторов до 30 млн на 10 лет.

Венгрия решила блокировать евроинтеграцию Украины из-за прав нацменьшинств
26 июня 2023, 16:48

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет поддержать шаги Украины по евроинтеграции, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии подчеркнул в своем заявлении, трансляция которого велась в соцсети Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств, о чем ясно говорится в докладе Венецианской комиссии. Он констатировал, что с 1 сентября школы национальных меньшинств на Украине не смогут больше работать в прежнем режиме, передает РИА «Новости». Он назвал пропагандой заявления украинских властей о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье якобы отложено на год. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что если ситуация останется без изменений, то Будапешт не сможет поддержать шаги Украины по евроинтеграции. Накануне глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС. Он также заявил о необходимости постепенного вступления Украины в НАТО.

В Китае призывали отказавшуюся от России Европу снять розовые очки
28 июня 2023, 09:04

Экономическая устойчивость Европы основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой стаб

Европейский союз увеличит подготовку солдат ВСУ сверх заявленных показателей в 30 тыс. человек, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС расширит подготовку, даже после окончания конфликта он будет обучать украинских военных и обеспечивать снабжение армии Украины, сказал Боррель, передает ТАСС. Он уточнил, что на сегодняшний день Евросоюз уже обучил 24 тыс. военных для киевского режима. Боррель также отметил, что на фоне недавних событий в России необходимо усилить поддержку Украины. Ранее Минобороны России со ссылкой на показания пленных украинских военных сообщало, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русским. Орбан: Санкции ЕС не поставили Россию на колени Орбан: Санкции ЕС не поставили Россию на колени и не помогли добиться мира на Украине 27 июня 2023, 12:40 Текст: Алина Власенко

Введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан в интервью газете Bild констатировал, что «санкции не удались». Он выразил удивление, что в Евросоюзе не смогли разработать их адекватно. По словам венгерского премьера, ЕС не удалось ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира на Украине, передает ТАСС.

Ранее Орбан призвал не допустить контрнаступления вооруженных сил Украины, поскольку это может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны. В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовка украинских военных не должна вестись под эгидой НАТО. Новости СМИ2 Newsweek: У России есть союзники по всему миру Newsweek: Левые и правые движения по всему миру выражают поддержку России 28 июня 2023, 08:55 Текст: Александра Юдина

Сосредоточение интересов правых и левых движений по всему миру приводит к их общей поддержке России, выразил мнение журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в журнале Newsweek. По его словам, на позицию левых в отношении России повлиял рост «популистских» и националистических движений по всему миру. Так, «по иронии судьбы, многие левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку», передает РИА «Новости». В публикации подчеркивается, что такое сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России. Также журналист отметил, что одной из причин поддержки левыми России кроется в исторической идеологической близости – многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом. В заключение Гарсия добавил, что таким является историческое наследие, которое проявляется в том числе и в антиамериканизме, оно все еще влияет на позицию разных лидеров, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью. Дмитрий Полянский заявил, что русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа.

Лукашенко: Союз Белоруссии и России – не закрытый клуб Лукашенко: Россия и Белоруссия не объединяются против кого бы то ни было

Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, страны не объединяются против кого бы то ни было, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к участникам X Форума регионов Беларуси и России в Уфе. По его словам, жители Белоруссии и России заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое, в том числе и для того, чтобы все соседи были экономически успешными – это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле, передает БелТА. Также Лукашенко отметил, что в случае, если западноевропейские партнеры решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия, ни Россия, ни Белоруссия не будут выступать против этого. «Впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе – иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», – заметил он. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что форуму регионов двух стран необходимо выходить за рамки Союзного государства, усилить активное взаимодействие с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, «кто готов с нами дружить и работать». «Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив», – подытожил Лукашенко. Ранее Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России в рамках тесного сотрудничества двух стран в атомной сфере. Новости СМИ2 В ЕС потребовали отложить использование российских замороженных активов FT: Страны ЕС испугались юридических и финансовых проблем из-за использования замороженных активов России 28 июня 2023, 11:30 Текст: Вера Басилая

Ряд стран ЕС потребовали, чтобы Еврокомиссия подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов России, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, сообщила газета Financial Times. Страны ЕС сильно разделены из-за идеи перенаправить доходы от замороженных активов России на нужды Украины, пишет Financial Times. Крупные государства-члены, в том числе Германия, опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, передает РИА «Новости». «Предстоит провести большую работу, чтобы убедить государства-члены ЕС», – заявил один из европейских чиновников. Ранее в Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России. Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства.