AP: Армия США раскрыла имена погибших в Сирии военных

Tекст: Елизавета Шишкова

Два военнослужащих национальной гвардии Айовы погибли в результате атаки в Сирии, сообщает AP.

Погибшие – 25-летний сержант Эдгар Брайан Торрес-Товар из Де-Мойна, и 29-летний сержант Уильям Натаниэль Говард из Маршаллтауна. В память о погибших все флаги в Айове будут приспущены, распорядилась губернатор Ким Рейнольдс, подчеркнув: «Мы благодарны за их службу и глубоко скорбим об утрате».

Пентагон сообщил, что помимо военнослужащих погиб также гражданский специалист, работавший переводчиком; еще трое нацгвардейцев получили ранения – двое находятся в стабильном состоянии, еще один – в удовлетворительном.

Вооруженный мужчина ворвался на обед, где собрались американские и сирийские военные, и открыл огонь после конфликта с сирийскими охранниками. По сообщению министерства, нападавший был убит на месте; сирийские власти называют случившееся «крупной утечкой безопасности», но отмечают успехи в поддержании порядка после смены власти год назад.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил: «Наши сердца с их семьями, мы молимся о силе и утешении в этот скорбный момент. Соединенные Штаты Америки отомстят за погибших с подавляющей силой». Президент Дональд Трамп также пообещал жёсткие ответные меры против ИГ (признанная террористической и запрещеная в России группировка «Исламское государство*») и подчеркнул, что президент Сирии Ахмад аш-Шара не причастен к атаке.

Погибших военнослужащих вспоминают как героев и преданных делу людей. Генерал-адъютант Стивен Осборн отметил, что главное сейчас – поддержка их семей и сохранение памяти о погибших. Близкие Торрес-Товара и Говарда рассказывают о них как о самоотверженных, верных друзьях и наставниках для младших коллег. Говард мечтал о военной службе с детства и посвятил ей более 11 лет.

Ранее сообщалось, что двое американских солдат и гражданский переводчик были убиты во время нападения вблизи от сирийского города Пальмира, еще трое солдат США были ранены.

Сообщалось, что нападавший недавно вступил в новые внутренние силы безопасности Сирии и подозревается в связях с ИГ (признанная террористической и запрещеная в России группировка «Исламское государство»).