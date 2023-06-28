Китай впервые смоделировал варианты войны с НАТО

Армия Китая начала моделировать полномасштабный конфликт с альянсом во главе с США

Китайские военные аналитики впервые начали моделировать полномасштабные конфликты с Североатлантическим альянсом во главе с США на море, сообщила газета South China Morning Post.

Автором работы является Фан Цаньсинь, исследователь военной части 91404 в Циньхуандао, которая специализируется на профильных исследованиях в интересах ВМС Китая, передает ТАСС. В частности, в опубликованной в профильном китайском военном издании Journal of Ship Research работе он рассматривал эффективность средств обороны надводных кораблей КНР в случае конфликтов разной степени интенсивности.

Названия каких-либо конкретных стран в исследовании не упоминались, однако номенклатура вооружений, в числе которых были «две авианосные ударные группы», подразумевала противостояние с США и их союзниками, которые в работе именовались как «синий альянс».

Всего было рассмотрено пять сценариев: в первом и наиболее простом из них надводные корабли ВМС НОАК противостояли двум противникам. Во втором, «обычном варианте», «синий альянс» не принимал прямого участия, но предоставлял все тем же двум противникам ВС Китая ограниченное количество разведывательной информации. В третьем сценарии альянс предоставлял уже большое количество разноплановой информации, а в четвертом – передавал разведывательные данные, принимал прямое участие в конфликте силами более двух авианосных ударных групп, а также совершал атаки в информационной среде.

В наиболее сложном варианте моделировался «стратегический конфликт» с альянсом, в результате которого локальный конфликт перерастал в полномасштабную войну, а корабли ВМС НОАК подвергались атаке более чем 11 ракет и 3 торпед разных типов. Кроме того, противоракетная оборона китайских кораблей осложнялась радиоэлектронным противодействием противника и постановкой помех, из-за чего эффективная дальность обнаружения целей бортовыми радарами была снижена до 60% и только половина зенитных ракет ВМС НОАК могла успешно поразить цели.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не хочет конфликта с Пекином и новой холодной войны.