Официальный представитель МИД Захарова: Россия призывает Кишинев перестать действовать в угоду Западу

Кишинев проводит курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между российским и молдавским народами, следуя в русле антироссийской кампании «коллективного Запада», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что между Россией и Молдавией не достигалось специальной договоренности о регулировании численности персонала диппредставительств двух стран. Она подчеркнула, что в Молдавии проживает свыше 200 тыс. российских граждан, а молдавская диаспора в России насчитывает около 500 тыс. человек, Москва заинтересована в расширении и укреплении связей с молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Исходя из этого, нынешняя численность российского посольства является абсолютно оправданной, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

По ее словам, Кишинев следует руслом антироссийской кампании «коллективного Запада» и пытается разрушить российско-молдавские отношения. Деструктивная и лицемерная линия вызывают все возрастающее отторжение у молдаван, в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к нашей стране, отметила Захарова.

«Призываем молдавские власти наконец-то прислушаться к собственным гражданам и перестать в угоду «коллективному Западу» предпринимать действия, не вызывающие у собственного народа ничего, кроме непонимания и протеста», – подчеркнула дипломат.

Ранее глава парламента Молдавии и председатель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что жителям Молдавии нужно «выйти из иллюзии, что была тысячелетняя дружба» с Россией.

Напомним, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Запад подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, ставшей плацдармом против России.