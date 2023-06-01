|
|
ФСБ обвинила Запад в подталкивании Молдавии к участию в украинском конфликте
Бортников: Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Запад подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, ставшей плацдармом против России и подрывной деятельности против Белоруссии, заявил на встрече участников Совета глав органов безопасности и спецслужб стран – членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко председатель СОРБ, директор ФСБ Александр Бортников.
По его словам, Украина уже стала плацдармом для войны против России, причем к участию в конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекая к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии, передает ТАСС.
Директор ФСБ напомнил, что у границ Союзного государства постоянно проводятся учения и боевое слаживание сил НАТО, а также украинских и молдавских спецслужб.
Бортников добавил, что альянс координирует диверсионно-террористическую деятельность вооруженных формирований и спецслужб киевского режима.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о планах Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году вместе с Приднестровьем.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Си Цзиньпин призвал китайских силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
|
|
Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, необходимо подготовиться к «наихудшему сценарию» и быть готовым к наращиванию усилий по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
CNN пишет, что, по словам главы КНР, в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности. Си Цзиньпин уточнил, что руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию, и, соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям, передает «Российская газета».
В рамках подготовки, отметил он, необходимо увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.
6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов.
Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
|
|
Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.
По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.
Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.
4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.
Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.
По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.
Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.
Эксперт объяснил слова Токаева о «мрачных страницах» истории Казахстана
Востоковед Князев: Слова Токаева о «мрачных страницах» истории не являются попыткой «отменить» советское прошлое
|
|
Внутриполитическую ситуацию в Казахстане пытаются раскачать, используя в качестве инструмента осуждение советского прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Александр Князев. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории.
«В Казахстане отмечается День памяти жертв репрессий и голода. И, на мой взгляд, Токаев говорит о реальных мрачных страницах истории, но это касается не только данной республики, но и всего СССР, нашей общей истории», – сказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.
«Вместе с тем очевидно, что западные агенты в Центральной Азии предпринимают серьезные шаги по осуждению советского прошлого. В Казахстане этот процесс идет наиболее активно. Особенно сильно национал-патриоты и прозападные активисты пытаются раскручивать тему голода 1930-х годов», – отметил он.
«Все это – одна из информационных и идеологических основ для переформатирования общества. Те, кто стоит за политикой отрицания прошлого и пытается отвернуть Казахстан от России, формирует новое самосознание нации. В частности, современные поколения казахов уже совершенно иначе воспринимают общую советскую историю», – считает собеседник.
«Вместе с тем нет оснований считать, что сам Токаев именно так относится к наследию СССР. Он сам является своего рода продуктом той эпохи. Более того, он довольно грамотный политик. Как действующий президент, Токаев вынужден работать со всеми точками зрениями и лавировать, чтобы не вступать в открытый конфликт с какой-то из сторон», – добавил Князев.
«Безусловно, история не терпит сослагательного наклонения. Но если проанализировать все то, что было до и после Союза, можно прийти к выводу, что без СССР Казахстана, как государства, могло вообще не быть. Республика в современном виде – это также продукт советской эпохи», – полагает эксперт.
«Если бы за основу формирования Союза не был взят национальный принцип, то, скорее всего, не сложилось бы и казахской нации. Более того, если бы после распада СССР республикам не дали право остаться в административных границах, неизвестно, каким бы был сейчас Казахстан», – продолжил он.
«Я предполагаю, что Токаев продолжит и дальше лавировать. Но не думаю, что конкретно эти слова как-то повлияют на отношения Казахстана с Россией. Ведь противостояние России и Китая с США и НАТО открывает большие возможности для всей Центральной Азии», – считает собеседник.
«С одной стороны, растет экономическая роль региона в вопросах параллельного импорта и логистических путей. С другой – экономика азиатских стран сильно завязана на Штаты и европейцев, которые усиливают свое давление, дабы не упустить регион из зоны влияния. Когда-то Астане придется сделать волевой выбор между Россией и Западом. И мне кажется, решение будет не в пользу последнего», – заключил Князев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Он отметил, что 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода.
По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем.
Кроме того, как сообщил ТАСС, власти Казахстана в текущем году выплатят свыше 1,3 млрд тенге (более $2,9 млн) в качестве пособий жертвам политических репрессий. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.
«Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге (свыше $41,3 млн) в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге», – говорится в сообщении.
Согласно законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от таких репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации и специальные государственные пособия.
Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство Токаев назвал шуткой, которую он «по достоинству оценил».
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
|
|
Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
Российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко», подтвердило Министерство обороны России.
Удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что в ходе ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» украинских ВМС.
Глава Еврокомиссии возмутила грузин своими словами про Украину
Генсек «Грузинской мечты» Каладзе назвал возмутительными слова главы ЕК фон дер Ляйен про Украину
|
|
«Возмутительным» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в среду на международном форуме в Братиславе сказала, что Украина стала первой страной, которая подверглась нападению из-за желания быть членом европейской семьи, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Самое возмутительное и плохое в заявлении Урсулы фон дер Ляйен то, что это против Украины впервые в истории Россия начала военные действия из-за желания той вступить в Евросоюз. Получается, что война–2008 – это как бы ничего», – сказал он.
По его словам, «получается, что наши герои напрасно погибли, напрасно сражались?!» Каха Каладзе назвал такую трактовку вопроса «абсолютно неприемлемой».
«Мы должны ценить собственную страну. Наш путь – это европейское будущее. Но такие заявления вызывают большое негодование лично во мне, человеке, родившемся в Грузии и гордящемся тем, что является грузином», – заявил он.
Лидеры Грузии в последнее время регулярно критикуют западных политиков за то, что те «забывают» о войне–2008, а также требуют от Грузии, участвующей в международных рестрикциях против России, вводить двусторонние санкции против Москвы.
Гагин: Украина начала «ползучее контрнаступление»
ВСУ начали «ползучее контрнаступление», предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, на данный момент нет информации о том, когда реальное контрнаступление может произойти, но существует предположение, что Украина уже начала предпринимать некое «ползучее контрнаступление», передает ТАСС.
Гагин добавил, что оживление фронта со стороны противника, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, а также усиление работы артиллерии «с той стороны» – это и есть предпосылки к этому наступлению.
Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
|
|
Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
|
|
Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Залужный попросил у США дальнобойные снаряды для контнаступления
Главком ВСУ Залужный рассказал генералу США Милли о планах по наступлению и попросил дальнобойные снаряды
|
|
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и попросил поставить Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды.
В своем Telegram-канале он указал, что провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению, передает ТАСС.
Залужный указал, что уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов, среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете «Политико», что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.
В среду координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США.
Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в России в розыск.
В Германии решили отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России
|
|
В Берлине приняли решение отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России, сообщает МИД Германии.
Так, власти Германии закроют до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России, передает ТАСС.
Как отметил спикер МИД Германии Кристофер Бургер, в Берлине хотят структурных изменений.
«Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал он, добавив, что их работа уже значительно ограничена.
Также Бургер назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.
Глава МИД Германии отметил, что касательно отзыва согласия на деятельность четырех из пяти российских генконсульств проинформирован МИД России, от них потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года.
В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.
Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
|
|
Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Профессор Стэнфордского университета заявил о посещении инопланетянами Земли
|
|
Профессор Стэнфордского университета заявил, что инопланетяне посещали Землю, и, более того, они «все еще здесь», так как эксперты сейчас ведут работу над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку.
Об этом доктор Гарри Нолан заявил на конференции в Манхэттене под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО», пишет издание Daily Mail.
Нолан по поручению ЦРУ расследовал случаи загадочного Гаванского синдрома, который поражал сотрудников посольств по всему миру. Доктор наук проводил эксперименты по анализу материалов, предположительно выброшенных за борт при полетах НЛО.
Ведущему Алексу Клокусу Нолан заявил, что вероятность того, что инопланетяне были на Земле, 100%. Он предположил, что люди видели их ранее, но не заметили в них ничего особенного.
Напомним, в декабре 2013 года в Конгрессе США прошли слушания, на которых конгрессмены вместе с учеными обсудили вопрос существования внеземных цивилизаций.