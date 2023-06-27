Эксперт: Развитие электронного голосования – неотъемлемая часть цифровизации

Развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является неотъемлемой частью общего процесса цифровизации в России, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев.

«Цифровизация является глобальным процессом, охватывает все стороны общественной жизни. <...> Конечно, избирательный процесс тоже у нас адаптируется к меняющемуся современному миру и цифровизации. Основные процедуры голосования постепенно перестраиваются с опорой на то, что происходит во всей стране. Это логично: меняется законодательство, технический прогресс. Главное направление цифровизации избирательного процесса в России – это, конечно, внедрение системы дистанционного электронного голосования», – указал он.

Как обозначили в Общественной палате, сегодня отечественные технологии стремительно развиваются, при этом сохраняя свой уникальный суверенитете и наработки. Это относится и к развитию системы ДЭГ. В этом году более 20 млн человек смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Систему ДЭГ применят в 25 регионах страны, причем в 18 из них – впервые.

Благодаря цифровизации избирательного процесса удается достичь ряда положительных эффектов, а именно: увеличения явки избирателей за счет доступности выборов; обеспечение принципа равенства голосования в условиях мобильности избирателей; оптимизации процесса организации выборов и экономии средств; обеспечение конкурентоспособности избирательного процесса; расширение форматов и технологий взаимодействия с избирателями.

Как сообщил Григорьев, первые эксперименты по внедрению дистанционной формы голосования проводились в отдельных округах и избирательных участках еще 2000-е годы. В 2022 году был принят закон, который устанавливает единые правила проведения ДЭГ. «Это уже перестало быть экспериментом и стало одной из традиционных форм голосования. <...> Явка электронных участников выборов превышает 80%. <...> Это не только показывает высокий интерес, но и доверие к этой процедуре», – указал он.

Одновременно с расширением применения ДЭГ совершенствуется и защита системы электронного голосования от потенциальных кибератак, а также система общественного контроля за выборами. «У нас будет много подготовленных профессиональных экспертов и много наблюдателей, которые будут осуществлять общественное наблюдение за ДЭГ», – обозначил Григорьев.

Председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод подтвердил, что население нашей страны хорошо встречает распространение дистанционного электронного голосования. «Мы анализировали применение ДЭГ на выборах разных уровней, опирались в том числе и на опросы социологических авторитетных служб, которые показывали доверие избирателей к ДЭГ, которые отмечали удобство, надежность, защищенность, комфорт при осуществлении голосования путем ДЭГ», – указал он.

ИТ-эксперт, зампредседателя ТИК ДЭГ прошлого созыва Олег Артамонов также поделился данными опросов, демонстрирующими интерес россиян к ДЭГ. «Уже существуют опросы, которые показывают, что около трети, даже более трети российских избирателей с интересом относятся к электронному голосованию. И я говорю не только про Москву, я говорю и про регионы. Да, это технология удобная, это технология надежная, с моей точки зрения. Это технология, которая позволяет обеспечить прозрачность выборов, поэтому нам крайне важно эту технологию развивать», – отметил Артамонов.