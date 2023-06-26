Алаудинов рассказал о соприкосновении «Ахмата» в Ростове с «Вагнером»

Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном

Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер

Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.

«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.

«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.

«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.

«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.

«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.

«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.

«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.

Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.

В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.

Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.

Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».