Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом

Меры безопасности усилены в Москве

ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве

Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».

Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.

Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.