Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом

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26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Одним из проявлений сектантства является ощущение исключительности, избранности, доходящей до мессианства. Все это мы и наблюдаем с главой ЧВК «Вагнер». В конечном счете сектантский дух повреждает мышление, в том числе у самих руководителей. Подробности...

Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом

    26 июня 2023, 13:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Московский департамент здравоохранения начал проверку сообщений о якобы неправильном лечении двухлетней девочки с аппендицитом, сейчас ребенок прооперирован, сообщили в ведомстве.

    Департамент установит факты и причины произошедшего, проверит действия персонала на каждом этапе. Сейчас ребенок наблюдается в детской городской больнице им. Башляевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ей провели операцию, наблюдается положительная динамика в состоянии.

    До этого в Telegram-каналах сообщалось, что врачи в столице якобы не могли неделю поставить правильный диагноз двухлетнему ребенку и лечили от режущихся зубов, вируса и онкологии, а позже диагностировали аппендицит.

    Меры безопасности усилены в Москве
    ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
    		   
    24 июня 2023, 01:11
    Фото: Victor Berzkin/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

    По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».

    Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

    Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (48)
    Меры безопасности усилены в Московской области
    Губернатор Воробьев заявил об усилении мер безопасности в Московской области
    		   
    24 июня 2023, 07:15
    Фото: t.me/vorobiev_live
    Текст: Ольга Никитина

    Меры безопасности усилены в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что ситуация находится на контроле правоохранителей и ФСБ.

    В Подмосковье, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, проводятся антитеррористические мероприятия.

    Воробьев предупредил, что на южном направлении могут проводиться дополнительные проверки на дорогах. Он призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.

    «Прошу сохранять спокойствие», – добавил глава региона.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.

    Кроме того, жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.

    Коментарии (16)
    Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве
    Собянин: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
    		   
    24 июня 2023, 06:14
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    В Москве «в связи с поступающей информацией» проводятся антитеррористические мероприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что предпринимаемые мероприятия направлены на усиление мер безопасности.

    Кроме того, по словам градоначальника, введен дополнительный контроль на дорогах.

    Собянин также допустил возможность ограничения проведения массовых мероприятий и попросил с пониманием отнестись к данным мерам.

    Ранее в Москве были усилены меры безопасности.

    Между тем жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.

    Коментарии (14)
    Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
    		   
    24 июня 2023, 18:31
    Фото: Софья Сандурская/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В целях минимизации рисков понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем для большинства жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале Собянин заявил, что принято решение объявить нерабочим днем 26 июня для большинства москвичей. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

    Также мэр Москвы попросил жителей и гостей столицы максимально воздержаться от поездок по городу, он предупредил, что местами в городе возможны перекрытия движения транспорта.

    Ранее в Москве и области ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

    Коментарии (49)
    В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем
    Мэрия: В Москве 26 июня остается нерабочим днем

    24 июня 2023, 21:29

    Текст: Вера Басилая

    Объявленное ранее решение о нерабочем дне 26 июня остается в силе, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

    По ее словам, в рамках озвученной Собяниным информации понедельник останется нерабочим днем, передает ТАСС.

    Ранее мэр Москвы Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

    Коментарии (11)
    Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы
    «Грозный»: Из Чечни для обеспечения безопасности Москвы направили 3 тыс. бойцов

    25 июня 2023, 04:13

    Текст: Ольга Никитина

    Для защиты российской столицы из Чечни направлены 3 тыс. бойцов элитных подразделений, готовых выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, пишут СМИ.

    Как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в своем Telegram-канале, бойцы с раннего утра находятся на позициях в Москве, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

    Коментарии (6)
    В Москве разъяснили режим труда в нерабочий понедельник

    25 июня 2023, 19:07

    Текст: Ольга Иванова

    Режим рабочего времени для сотрудников в нерабочий понедельник определяется самим работодателем, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

    Отмечается, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, передает РИА «Новости».

    Кроме того, аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

    Коментарии (0)
    Прокуратура Москвы предупредила об ограничениях в связи с режимом КТО

    24 июня 2023, 18:14

    Текст: Вера Басилая

    В целях обеспечения безопасности во время режима КТО действуют ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале отметила, что в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся  в режиме максимальной готовности.

    Ведомство заявило, что в целях обеспечения безопасности  во время режима КТО действуют ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.

    Кроме того, прокуратура предупредила о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации, и об уголовной ответственности за данное нарушение.

    Также ведомство призвало использовать официальные источники информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет.

    Ранее в Москве и области ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

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    КПРФ выдвинула внука Зюганова кандидатом на пост мэра Москвы
    КПРФ поддержала выдвижение внука Зюганова кандидатом на пост мэра Москвы

    23 июня 2023, 20:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Столичное отделение КПРФ единогласно поддержало выдвижение внука партийного лидера Геннадия Зюганова в мэры Москвы, сообщили в пресс-службе кандидата.

    «Коммунисты Москвы единодушно поддержали кандидатуру Леонида Зюганова на пост мэра», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

    Там добавили, что в конференции по выдвижению участвовали 93 делегата.

    В октябре 2022 года СМИ сообщали, что внука Зюганова якобы задерживали по факту заявления сотрудников АЗС в полицию о «краже». Его дед предполагал, что это могла быть провокация.

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    В Москве отменили все массовые мероприятия
    Мэр Москвы Собянин: Отменены все массовые мероприятия в столице

    24 июня 2023, 11:19

    Текст: Александра Юдина

    Все массовые мероприятия в столице России отменены из-за введения режима контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В Telegram-канале он указал, что все ранее объявленные массовые мероприятия отменяются, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.

    Также Собянин выразил благодарность москвичам и гостям города «за понимание и спокойное отношение к происходящему».

    Кроме того, мэр столицы добавил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия и вводится дополнительный контроль на дорогах.

    Как тем временем сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, проведение выпускного в Парке Горького в Москве перенесено на неделю, передает ТАСС.

    По информации ведомства, из-за введенного режима контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького будет перенесено на неделю, все мероприятия пройдут 1 июля, в то же время.

    Ранее Дептранс Москвы заявил, что движение межрегиональных автобусов из Москвы может быть изменено.

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    После пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве возбуждено дело
    СК возбудил дело после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве

    23 июня 2023, 14:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело завели из-за возгорания на московском мусороперерабатывающем заводе, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.

    Пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в четверг, огонь локализовали на площади в 900 кв. метров, передает РИА «Новости».

    Дело возбудили по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность», указали в ведомстве.

    Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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    Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы
    Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы

    24 июня 2023, 14:11

    Текст: Александра Юдина

    Многочисленные сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствуют действительности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, однако никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.

    Также Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам и продолжать сохранять спокойствие.

    По информации Telegram-канале столичного департамента транспорта, приостановлено движение по Москве-реке.

    «По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена», – отмечено в сообщении.

    Ранее в Москве отменили все массовые мероприятия.

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    В Москве перенесли выпускные вечера

    24 июня 2023, 14:16

    Текст: Кристина Цыцура

    В Москве из-за режима контртеррористической операции на следующую субботу, 1 июля, перенесли выпускные вечера, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

    Выпускные отменили сегодня как в школах, так и в парке Горького, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Также выпускные отменили в Подмосковье и Сыктывкаре. Отменили Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Деньги за билеты пообещали вернуть.

    В Калужской области отменили вечерние гуляния в городском парке, а в Белгородской области выпускные проведут только днем, вечерней программы не будет.

    Ранее в столице РФ отменили все массовые мероприятия.

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    Профсоюзы объяснили, как оплатят выходной понедельник работающим москвичам
    Профсоюзы: Работающие в Москве в понедельник получат оплату в обычном размере

    26 июня 2023, 10:16

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники организаций в Москве, которые работают 26 июня, получат оплату за понедельник в одинарном размере, неработающим также начислят зарплату согласно окладу, руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

    Он объяснил, что объявленный Собяниным выходной день не является праздничным или обычным выходным, а значит, в данном случае не работает правило  ст. 153 Трудового кодекса, когда оплата производится в двойном размере, передает ТАСС.

    Таким образом, и те, кто работает в понедельник, и те, кто не работает, получат оплату в размере обычного оклада, подытожил Купреев.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

    Между тем, режим контртеррористической операции отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.

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    Собянин объявил о снятии всех связанных с КТО ограничений в Москве

    26 июня 2023, 09:21

    Текст: Елизавета Шишкова

    В Москве снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Он добавил, что отмененные ранее выпускные будут проведены 1 июля.

    В своем Telegram-канале Собянин поблагодарил жителей города за спокойствие и понимание.

    Напомним, режим КТО ранее отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.

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