Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом

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26 июня, понедельник | Последнее обновление — 13:56 | vz.ru
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В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов.
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Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Депздрав Москвы начал проверку после сообщений о неверном лечении девочки с аппендицитом
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Московский департамент здравоохранения начал проверку сообщений о якобы неправильном лечении двухлетней девочки с аппендицитом, сейчас ребенок прооперирован, сообщили в ведомстве.
Департамент установит факты и причины произошедшего, проверит действия персонала на каждом этапе. Сейчас ребенок наблюдается в детской городской больнице им. Башляевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ей провели операцию, наблюдается положительная динамика в состоянии.
До этого в Telegram-каналах сообщалось, что врачи в столице якобы не могли неделю поставить правильный диагноз двухлетнему ребенку и лечили от режущихся зубов, вируса и онкологии, а позже диагностировали аппендицит.
Меры безопасности усилены в Москве
ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
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Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».
Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Меры безопасности усилены в Московской области
Губернатор Воробьев заявил об усилении мер безопасности в Московской области
Меры безопасности усилены в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что ситуация находится на контроле правоохранителей и ФСБ.
В Подмосковье, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, проводятся антитеррористические мероприятия.
Воробьев предупредил, что на южном направлении могут проводиться дополнительные проверки на дорогах. Он призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона.
«Прошу сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.
Кроме того, жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.
Собянин сообщил об антитеррористических мероприятиях в Москве
Собянин: В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
В Москве «в связи с поступающей информацией» проводятся антитеррористические мероприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что предпринимаемые мероприятия направлены на усиление мер безопасности.
Кроме того, по словам градоначальника, введен дополнительный контроль на дорогах.
Собянин также допустил возможность ограничения проведения массовых мероприятий и попросил с пониманием отнестись к данным мерам.
Ранее в Москве были усилены меры безопасности.
Между тем жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости и не выезжать в центр Ростова-на-Дону.
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
В целях минимизации рисков понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем для большинства жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале Собянин заявил, что принято решение объявить нерабочим днем 26 июня для большинства москвичей. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Также мэр Москвы попросил жителей и гостей столицы максимально воздержаться от поездок по городу, он предупредил, что местами в городе возможны перекрытия движения транспорта.
Ранее в Москве и области ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.
В Москве 26 июня решили оставить нерабочим днем
Мэрия: В Москве 26 июня остается нерабочим днем
Объявленное ранее решение о нерабочем дне 26 июня остается в силе, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
По ее словам, в рамках озвученной Собяниным информации понедельник останется нерабочим днем, передает ТАСС.
Ранее мэр Москвы Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы
«Грозный»: Из Чечни для обеспечения безопасности Москвы направили 3 тыс. бойцов
Для защиты российской столицы из Чечни направлены 3 тыс. бойцов элитных подразделений, готовых выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, пишут СМИ.
Как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в своем Telegram-канале, бойцы с раннего утра находятся на позициях в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В Москве разъяснили режим труда в нерабочий понедельник
Режим рабочего времени для сотрудников в нерабочий понедельник определяется самим работодателем, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Отмечается, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, передает РИА «Новости».
Кроме того, аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Прокуратура Москвы предупредила об ограничениях в связи с режимом КТО
В целях обеспечения безопасности во время режима КТО действуют ограничения, связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра, сообщили в прокуратуре Москвы.
Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале отметила, что в связи с введением на территории столицы режима контртеррористической операции (КТО), все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности.
Ведомство заявило, что в целях обеспечения безопасности во время режима КТО действуют ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.
Кроме того, прокуратура предупредила о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации, и об уголовной ответственности за данное нарушение.
Также ведомство призвало использовать официальные источники информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет.
Ранее в Москве и области ввели режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.
КПРФ выдвинула внука Зюганова кандидатом на пост мэра Москвы
КПРФ поддержала выдвижение внука Зюганова кандидатом на пост мэра Москвы
Столичное отделение КПРФ единогласно поддержало выдвижение внука партийного лидера Геннадия Зюганова в мэры Москвы, сообщили в пресс-службе кандидата.
«Коммунисты Москвы единодушно поддержали кандидатуру Леонида Зюганова на пост мэра», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Там добавили, что в конференции по выдвижению участвовали 93 делегата.
В октябре 2022 года СМИ сообщали, что внука Зюганова якобы задерживали по факту заявления сотрудников АЗС в полицию о «краже». Его дед предполагал, что это могла быть провокация.
В Москве отменили все массовые мероприятия
Мэр Москвы Собянин: Отменены все массовые мероприятия в столице
Все массовые мероприятия в столице России отменены из-за введения режима контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Telegram-канале он указал, что все ранее объявленные массовые мероприятия отменяются, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.
Также Собянин выразил благодарность москвичам и гостям города «за понимание и спокойное отношение к происходящему».
Кроме того, мэр столицы добавил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия и вводится дополнительный контроль на дорогах.
Как тем временем сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, проведение выпускного в Парке Горького в Москве перенесено на неделю, передает ТАСС.
По информации ведомства, из-за введенного режима контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького будет перенесено на неделю, все мероприятия пройдут 1 июля, в то же время.
Ранее Дептранс Москвы заявил, что движение межрегиональных автобусов из Москвы может быть изменено.
После пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве возбуждено дело
СК возбудил дело после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве
Уголовное дело завели из-за возгорания на московском мусороперерабатывающем заводе, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.
Пожар произошел на мусороперерабатывающем заводе в четверг, огонь локализовали на площади в 900 кв. метров, передает РИА «Новости».
Дело возбудили по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность», указали в ведомстве.
Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы
Многочисленные сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствуют действительности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, однако никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.
Также Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам и продолжать сохранять спокойствие.
По информации Telegram-канале столичного департамента транспорта, приостановлено движение по Москве-реке.
«По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена», – отмечено в сообщении.
Ранее в Москве отменили все массовые мероприятия.
В Москве перенесли выпускные вечера
В Москве из-за режима контртеррористической операции на следующую субботу, 1 июля, перенесли выпускные вечера, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.
Выпускные отменили сегодня как в школах, так и в парке Горького, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Также выпускные отменили в Подмосковье и Сыктывкаре. Отменили Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле. Деньги за билеты пообещали вернуть.
В Калужской области отменили вечерние гуляния в городском парке, а в Белгородской области выпускные проведут только днем, вечерней программы не будет.
Ранее в столице РФ отменили все массовые мероприятия.
Профсоюзы объяснили, как оплатят выходной понедельник работающим москвичам
Профсоюзы: Работающие в Москве в понедельник получат оплату в обычном размере
Сотрудники организаций в Москве, которые работают 26 июня, получат оплату за понедельник в одинарном размере, неработающим также начислят зарплату согласно окладу, руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
Он объяснил, что объявленный Собяниным выходной день не является праздничным или обычным выходным, а значит, в данном случае не работает правило ст. 153 Трудового кодекса, когда оплата производится в двойном размере, передает ТАСС.
Таким образом, и те, кто работает в понедельник, и те, кто не работает, получат оплату в размере обычного оклада, подытожил Купреев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение – органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Между тем, режим контртеррористической операции отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.
Собянин объявил о снятии всех связанных с КТО ограничений в Москве
В Москве снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что отмененные ранее выпускные будут проведены 1 июля.
В своем Telegram-канале Собянин поблагодарил жителей города за спокойствие и понимание.
Напомним, режим КТО ранее отменили в Москве, Подмосковье, а также в Воронежской области.
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