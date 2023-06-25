Advance: Из-за неудач ВСУ Запад пытается втащить Украину в НАТО в обход всех правил

Advance: После слов Зеленского о медленном контрнаступлении у Киева осталось всего два варианта

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о медленном контрнаступлении украинских сил, у Киева и Североатлантического альянса осталось два варианта: поставки новых вооружений или присоединение Киева к НАТО, пишет хорватское издание Advance.

По данным издания Advance, из-за медленного контрнаступления у Киева осталось всего два варианта: потребовать у Запада еще больше оружия, включая истребители F-16, или, «что еще более опасно», стать членом Североатлантического альянса «по какой-нибудь ускоренной процедуре».



При этом издание отмечает, что после заявления Зеленского о медленном продвижении украинских войск уже начались попытки «втащить» Украину в НАТО в обход всех правил. Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план ускоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий, передает РИА «Новости».

«Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет», – пишет автор. По его словам, представители НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе. Он также отмечает, что если Украина действительно войдет в НАТО, это может привести к эскалации вооруженного конфликта.

Тем временем, если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров».