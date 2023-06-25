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Advance: Из-за неудач ВСУ Запад пытается втащить Украину в НАТО в обход всех правил
Advance: После слов Зеленского о медленном контрнаступлении у Киева осталось всего два варианта
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После заявления президента Украины Владимира Зеленского о медленном контрнаступлении украинских сил, у Киева и Североатлантического альянса осталось два варианта: поставки новых вооружений или присоединение Киева к НАТО, пишет хорватское издание Advance.
По данным издания Advance, из-за медленного контрнаступления у Киева осталось всего два варианта: потребовать у Запада еще больше оружия, включая истребители F-16, или, «что еще более опасно», стать членом Североатлантического альянса «по какой-нибудь ускоренной процедуре».
При этом издание отмечает, что после заявления Зеленского о медленном продвижении украинских войск уже начались попытки «втащить» Украину в НАТО в обход всех правил. Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план ускоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий, передает РИА «Новости».
«Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет», – пишет автор. По его словам, представители НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе. Он также отмечает, что если Украина действительно войдет в НАТО, это может привести к эскалации вооруженного конфликта.
Тем временем, если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров».
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
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Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Российские войска отразили украинские атаки на двух направлениях
Минобороны: Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
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Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили атаки украинских националистов, уничтожив танки, броневики и живую силу, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Чехов уточнил, что атаки ВСУ отражена в районе Макаровки и населенного пункта Ровнополь, противник с потерями отступил, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы на Южнодонецком направлении, в районе Новодонецкого, уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ. Кроме того, авиация уничтожила боевые бронированные машины, поразила скопления боевиков в районе Нескучного, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского.
Чехов уточнил, что на участке Южнодонецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Ранее руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском.
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
В Киеве заявили о желании провести «саммит мира» на Украине
Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева провести «саммит мира» на Украине
Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщил Ермак, в Копенгагене 24-25 июня прошла встреча, в которой приняли участие помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме них в мероприятии участвовали советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Основной темой стало обсуждение украинской «формулы мира», стороны договорились продолжать данный формат консультаций, передает РИА «Новости».
Также Ермак сообщил, что предложил площадки для проведения глобального саммита мира. «Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», – написал Ермак в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил об организации саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали около пяти выстрелов
Около пяти выстрелов, произведенных, предположительно, в воздух, прозвучали в Ростове-на Дону у штаба Южного военного округа (ЮВО).
После произведенных выстрелов в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы представители ЧВК «Вагнер» велели собравшимся у штаба жителям города расходиться, передает РИА «Новости». После этого люди действительно стали спешно покидать район штаба.
От метим, что до этого в Ростове-на-Дону начался дождь, так что народа у штаба ЮВО поубавилось, До этого же, как отмечают корреспонденты, местные жители подходили сюда и спокойно фотографировались на фоне танков и с бойцами ЧВК «Вагнер».
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера», около здания стоит бронетехника. В данный момент по городу передвигаются группы вооруженных людей, наа въездах и выездах установлены блокпосты.
В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено дело.
Аварийное отключение света произошло в Киеве
Несколько районов Киева остались без электричества
Аварийные отключения электричества происходят в Киеве в воскресенье днем, сообщила энергетическая компания «ДТЭК», не уточняя причину.
«Внимание! Аварийные отключения света в Киеве», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
В частности, без электричества остались Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский районы города.
По данным энергетиков, восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов.
Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Джо Байден обсудил в субботу с лидерами Великобритании, Германии и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном ситуацию в России.
В сообщении Белого дома отмечается, что Байден, Сунка, Шольц и Макрон во время разговора выразили свою непоколебимую поддержку Украине, передает ТАСС.
Ранее Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.
ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску
Украинские войска нанесли ракетный удар по Бердянску, система ПВО сбила все ракеты, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ракетный удар был нанесен около 15.55 мск, но все ракеты перехватила ПВО ВС России, написал он в Telegram-канале.
По его словам, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области.
Французы раскритиковали Макрона за требование к России начать переговоры с Украиной
Французам не понравилось заявление Макрона о требовании к России вести переговоры с Киевом
Читателям французской газеты Le Figaro не понравилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью CNN о том, что цель украинского контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.
«Чтобы вести переговоры, вы должны уже сидеть за столом переговоров, а вы каждый день лишь подливаете масло в огонь», – написал один из комментаторов, назвав происходящее безумием.
Другой комментатор указал на неудачи украинских сил в ходе контрнаступления, и предположил, что при таком раскладе о переговорах следует подумать Киеву, а не Москве, передает РИА «Новости».
Еще одни пользователь Сети напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и диалог не хочет вести именно Киев. «Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», – написал он.
«Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России», – заключили читатели, говоря о Макроне.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Российские левые партии призвали остановить вооруженный мятеж
Руководители партий КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Коммунисты России» выступили в поддержку президента Владимира Путина, призвав остановить вооруженный мятеж.
Так, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов написал в своем Telegram-канале: «Полностью поддерживаю призыв президента максимально сплотиться в это грозное и ответственное время. Всякие недоразумения между людьми бывают, но наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо отбросить все амбиции, претензии и защищать Родину так, как мы защищали ее в 1941-1945-м. Были и тогда обиженные – казаки, священники, кулаки, но все они поднялись и защищали свою страну.
Обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам: надо максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются за нашу Родину, освобождая ридну Украину от нацистов, бандеровцев и фашистов». Он также призвал «остановить тех, кто, несмотря на сложную для страны ситуацию, пошел на провокацию».
Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в своем канале подчеркнул, что сейчас «страна ведет войну на выживание». «Мы не имеем права доставлять радости врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри – это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу.
Сегодня личные обиды недопустимы! И те, кто по каким-то причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!», – заметил он.
«Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом!», – заклдючил Миронов.
Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в Telegram-канале отметил: «Мы решительно осуждаем действия мятежников, и призываем армию, спецслужбы жестко и решительно выполнить распоряжение главы государства, конституционных органов власти, пресечь противоправные действия, арестовать зачинщиков».
К ним присоединился председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который написал: «Как и сто лет назад в результате вооруженного мятежа наша страна оказалась на пороге гражданского противостояния», призвав «сплотиться вокруг законно избранного президента.
Сейчас против нас воюет финансовый капитал хищнического империалистического Запада, который больше всего хотел бы развязать в нашей стране гражданскую войну… Призываем все стороны конфликта немедленно остановиться и сплотиться под руководством Верховного главнокомандующего».
Российские силы сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
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Группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ были сорваны российской артиллерией вблизи населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. Украинская сторона потеряла более взвода живой силы, уточнил он.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в районах н.п. Кисловка и Табаевка уничтожили два минометных расчета ВСУ.
Также Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам, в которых были сосредоточены живая сила, оружие, военная и спецтехника 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны Украины.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.