Взгляд
21 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
Разделы

Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
Перейти в раздел…

Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как Православие, Самодержавие, Народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы воюем сегодня? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев

Чехи задумались о концлагерях для русских

Перейти в раздел…

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
    Минобороны сообщило о трех сбитых украинских дронах в Подмосковье Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Для россиян до 35 лет собрались ввести субсидию на аренду жилья
    Российские военные успешно отразили наступление ВСУ на Кременную и Лисичанск Взрывы прогремели в трех областях Украины Киев раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину Пропавшую в Вене австрийку нашли во Владивостоке
    Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер» Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе» Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину Спасатели услышали стук в районе пропавшего возле «Титаника» батискафа

    «обещание новых встреч»


    В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена

    политик-аристократ


    В Германии сообщили о согласии России на смену немецкого посла

    на месте катастрофы «Титаника»


    Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа «Титан»

    Видео

    большая чистка


    Увольнение ветеранов госбезопасности в Польше на руку России

    сложить оружие


    Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

    критические проблемы


    Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

    обороноспособность границ


    Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

    социальная политика


    Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

    Новый мир


    Глеб Простаков: Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

    Большие трагедии


    Евдокия Шереметьева: Они начали эту бойню в 2014-м

    Реальная политика


    Тимофей Бордачёв: Путин дал гарантии мировому большинству

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

    Le Monde: Макрон поменял свою точку зрения о вступлении Украины в НАТО
    В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс
    		  
    21 июня 2023, 11:02
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»?

    Как сообщает французская газета Le Monde, французские власти решили пересмотреть свою позицию по отношению к перспективе вступления Украины в НАТО. Раньше «Париж, Берлин и Вашингтон» (обратите внимание на порядок перечисления) не поддерживали данную инициативу, которую, напротив, всячески защищали и продвигали страны Прибалтики и Польша, пишет издание.

    Теперь же Макрон изменил свою точку зрения с целью «повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров». Отныне Франция будет придерживаться именно такой позиции в «деликатных дискуссиях между союзниками Украины, предваряющих ежегодный саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе – столице Литвы – 11 и 12 июля».

    Как считают в Елисейском дворце, если Украина станет членом НАТО, это образумит Россию и заставит ее прекратить военные действия, а в случае, «если конфликт окажется исчерпан», это послужит гарантией против нового вооруженного конфликта. Целью в любом случае является «усиление давления на Россию, в то время как украинское контрнаступление сталкивается с трудностями».

    Трудно сказать, что в тексте очаровательнее – постановка Парижа на первое место, можно сказать, впереди планеты всей, упоминание о «деликатных дискуссиях», о конфликте, который загадочным образом исчерпается сам собой, или брошенное вскользь замечание, что контрнаступление «сталкивается с трудностями». Это если оценивать лишь внешнюю сторону подачи материала, не говоря даже о том, что Россия не то что не отказывается от переговоров, а всю дорогу предлагает сесть и договориться.

    Но коллективный Запад – и тем более Киев – почему-то договариваться не хочет. Вернее, он хотел бы видеть Россию за столом переговоров, но лишь ту Россию, которая существует исключительно в его воображении. Такую Россию, которая обязана капитулировать, платить, каяться и смиренно принять все, что ей пожелают навязать победители. Такую Россию, которую можно будет обобрать до нитки, раздавить и уничтожить.

    И поскольку ожидания не совпадают с реальностью, Запад – привыкший к методичкам, к играм вдолгую, а еще к тасканию каштанов из огня чужими руками – лихорадочно пытается сообразить, как ему добиться желаемого.

    Одно время исполняющим обязанности тамошних элит казалось, что если накачать украинскую армию западным оружием, дать солдатам западных инструкторов и снабжать украинские штабы данными спутниковой и иной разведки, можно будет добиться перевеса и вытеснить российскую армию хотя бы из Донбасса, а если очень повезет, то захватить и Крым.

    Однако с помпой анонсированное и загодя расхваленное украинское контрнаступление завязло. А между тем в геополитическую игру против России уже вложены огромные деньги – миллиарды. Должно быть, не такие огромные, думают на Западе, раз результат так себе. Надо взвинтить ставки, надо вложить еще, и еще, и еще, дать больше танков, дать самолеты, обучить летчиков, ввести еще какие-нибудь санкции, бить по экономике, запугать чем-нибудь – чем?

    Да вот хотя бы тем, что Украину примут в НАТО. Раз санкций больше не осталось, придется вытащить эту карту и попытаться шантажировать Москву ею. Ну хоть что-нибудь должно сработать, в конце концов?

    Французский журнал «Экспресс», ссылаясь на неназванный источник, уверяет, что «все пришло в движение, и на происходящее оказывает сильное влияние позиция восточноевропейских и североевропейских стран». Теперь дело, можно сказать, за малым. Последуют ли за Францией «Берлин и Вашингтон? Две державы, включающие эти столицы, до сих пор относились без энтузиазма к возможности украинского присоединения к НАТО».

    Все как у французского классика: галантерейщик и кардинал – это сила, и раз галантерейщик Макрон высказался за, почему кардиналы Байден и Шольц должны медлить. Судя по всему, возможное включение Украины в НАТО мыслится западными стратегами как часть обширной программы: «одновременно с вопросом присоединения к альянсу происходит обмен мнениями относительно гарантий безопасности, которые должны будут надолго стабилизировать ситуацию на востоке Европы. Эти гарантии, вероятно, будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе».

    Один из рассматриваемых вариантов возбуждает нешуточные споры: ввод на Украину западных сил по образцу того, как это сделали американцы «после войны на территории Южной Кореи». Бывший глава НАТО Андерс Фогг Расмуссен заметил, что «если Украина ничего не добьется в Вильнюсе, я думаю, что Польша не остановится перед тем, чтобы создать коалицию добровольцев». На самом деле поляки уже неофициально принимают участие в военных действиях на стороне украинцев, и это секрет Полишинеля.

    Проект разделения Украины по образцу Северной и Южной Кореи периодически всплывает в западных СМИ. Некоторые авторы полагают, что такая форма перемирия «могла бы стать победой не только для Украины и ее союзников, но и для всего мира», поскольку перед глазами имеется прецедент – две Кореи, которые, несмотря на периодическое бряцание оружием, уже много десятилетий живут в мире.

    Однако, как заметил один французский деятель, которого звали Наполеон Бонапарт, «история государства – это его география». Если бы Южную Корею со всех сторон подпирали страны блока НАТО и сама она устроила бы на своей территории базы НАТО, судьба Северной Кореи была бы предрешена. Нет никаких оснований не верить НАТО, когда его представители открыто называют Россию своим врагом.

    Расширение НАТО, будь то за счет Украины или за счет части Украины, которой присвоят некий промежуточный статус, означает лишь еще одну ступень к третьей мировой войне,

    потому что нет таких военных блоков, которые могли бы расти бесконечно и исключительно мирно. Смысл любого военного объединения – война. Вопрос только в том, что после следующей войны останется – учитывая масштабы имеющегося оружия массового уничтожения и разрушения, которые оно способно причинить.

    Но на Западе предпочитают гнуть свою линию, поощрять любых врагов России, кем бы они ни были, и пытаться делать все, чтобы нанести нам поражение. Так, приезд в Париж главы итальянского правительства синьоры Мелони стал для Макрона еще одним поводом для того, чтобы продемонстрировать «европейское единство». Он заявил, что две страны помогают киевскому режиму не только словом, но и делом, поставив Украине франко-итальянскую систему ПВО «Мамба». Джорджия Мелони в свою очередь заметила, что «Италия и Франция продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно. Если мы перестанем это делать, то окажемся в мире хаоса, в котором война подойдет к нашим границам».


    Сложно вспомнить, когда Россия последний раз угрожала границам Италии – может, разве что тогда, когда Суворов в этих краях воевал с вышеназванным Бонапартом. Но неплохо, что у синьоры Мелони такая хорошая память. Правда, в то время Италии даже толком не существовало – вместо нее была кучка разрозненных государств. Но будем считать, что это пустяки.

    В любом случае представления и о «российской угрозе объединенной Европе», и о том, что «Россия отказывается от переговоров», за которые ее в итоге требуется «усадить» – из того же разряда, что и мечты киевского режима о вступлении в НАТО. И Париж, и Берлин, и Киев живут в неадекватном состоянии, в мире политических иллюзий и навязывают их жителям своих стран. Избавить их от этих иллюзий, в конце концов, и является одной из задач спецоперации.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •