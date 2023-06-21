Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

Le Monde: Макрон поменял свою точку зрения о вступлении Украины в НАТО

Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»?

Как сообщает французская газета Le Monde, французские власти решили пересмотреть свою позицию по отношению к перспективе вступления Украины в НАТО. Раньше «Париж, Берлин и Вашингтон» (обратите внимание на порядок перечисления) не поддерживали данную инициативу, которую, напротив, всячески защищали и продвигали страны Прибалтики и Польша, пишет издание.

Теперь же Макрон изменил свою точку зрения с целью «повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров». Отныне Франция будет придерживаться именно такой позиции в «деликатных дискуссиях между союзниками Украины, предваряющих ежегодный саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе – столице Литвы – 11 и 12 июля».

Как считают в Елисейском дворце, если Украина станет членом НАТО, это образумит Россию и заставит ее прекратить военные действия, а в случае, «если конфликт окажется исчерпан», это послужит гарантией против нового вооруженного конфликта. Целью в любом случае является «усиление давления на Россию, в то время как украинское контрнаступление сталкивается с трудностями».

Трудно сказать, что в тексте очаровательнее – постановка Парижа на первое место, можно сказать, впереди планеты всей, упоминание о «деликатных дискуссиях», о конфликте, который загадочным образом исчерпается сам собой, или брошенное вскользь замечание, что контрнаступление «сталкивается с трудностями». Это если оценивать лишь внешнюю сторону подачи материала, не говоря даже о том, что Россия не то что не отказывается от переговоров, а всю дорогу предлагает сесть и договориться.

Но коллективный Запад – и тем более Киев – почему-то договариваться не хочет. Вернее, он хотел бы видеть Россию за столом переговоров, но лишь ту Россию, которая существует исключительно в его воображении. Такую Россию, которая обязана капитулировать, платить, каяться и смиренно принять все, что ей пожелают навязать победители. Такую Россию, которую можно будет обобрать до нитки, раздавить и уничтожить.

И поскольку ожидания не совпадают с реальностью, Запад – привыкший к методичкам, к играм вдолгую, а еще к тасканию каштанов из огня чужими руками – лихорадочно пытается сообразить, как ему добиться желаемого.

Одно время исполняющим обязанности тамошних элит казалось, что если накачать украинскую армию западным оружием, дать солдатам западных инструкторов и снабжать украинские штабы данными спутниковой и иной разведки, можно будет добиться перевеса и вытеснить российскую армию хотя бы из Донбасса, а если очень повезет, то захватить и Крым.

Однако с помпой анонсированное и загодя расхваленное украинское контрнаступление завязло. А между тем в геополитическую игру против России уже вложены огромные деньги – миллиарды. Должно быть, не такие огромные, думают на Западе, раз результат так себе. Надо взвинтить ставки, надо вложить еще, и еще, и еще, дать больше танков, дать самолеты, обучить летчиков, ввести еще какие-нибудь санкции, бить по экономике, запугать чем-нибудь – чем?

Да вот хотя бы тем, что Украину примут в НАТО. Раз санкций больше не осталось, придется вытащить эту карту и попытаться шантажировать Москву ею. Ну хоть что-нибудь должно сработать, в конце концов?

Французский журнал «Экспресс», ссылаясь на неназванный источник, уверяет, что «все пришло в движение, и на происходящее оказывает сильное влияние позиция восточноевропейских и североевропейских стран». Теперь дело, можно сказать, за малым. Последуют ли за Францией «Берлин и Вашингтон? Две державы, включающие эти столицы, до сих пор относились без энтузиазма к возможности украинского присоединения к НАТО».

Все как у французского классика: галантерейщик и кардинал – это сила, и раз галантерейщик Макрон высказался за, почему кардиналы Байден и Шольц должны медлить. Судя по всему, возможное включение Украины в НАТО мыслится западными стратегами как часть обширной программы: «одновременно с вопросом присоединения к альянсу происходит обмен мнениями относительно гарантий безопасности, которые должны будут надолго стабилизировать ситуацию на востоке Европы. Эти гарантии, вероятно, будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе».

Один из рассматриваемых вариантов возбуждает нешуточные споры: ввод на Украину западных сил по образцу того, как это сделали американцы «после войны на территории Южной Кореи». Бывший глава НАТО Андерс Фогг Расмуссен заметил, что «если Украина ничего не добьется в Вильнюсе, я думаю, что Польша не остановится перед тем, чтобы создать коалицию добровольцев». На самом деле поляки уже неофициально принимают участие в военных действиях на стороне украинцев, и это секрет Полишинеля.

Проект разделения Украины по образцу Северной и Южной Кореи периодически всплывает в западных СМИ. Некоторые авторы полагают, что такая форма перемирия «могла бы стать победой не только для Украины и ее союзников, но и для всего мира», поскольку перед глазами имеется прецедент – две Кореи, которые, несмотря на периодическое бряцание оружием, уже много десятилетий живут в мире.

Однако, как заметил один французский деятель, которого звали Наполеон Бонапарт, «история государства – это его география». Если бы Южную Корею со всех сторон подпирали страны блока НАТО и сама она устроила бы на своей территории базы НАТО, судьба Северной Кореи была бы предрешена. Нет никаких оснований не верить НАТО, когда его представители открыто называют Россию своим врагом.

Расширение НАТО, будь то за счет Украины или за счет части Украины, которой присвоят некий промежуточный статус, означает лишь еще одну ступень к третьей мировой войне,

потому что нет таких военных блоков, которые могли бы расти бесконечно и исключительно мирно. Смысл любого военного объединения – война. Вопрос только в том, что после следующей войны останется – учитывая масштабы имеющегося оружия массового уничтожения и разрушения, которые оно способно причинить.

Но на Западе предпочитают гнуть свою линию, поощрять любых врагов России, кем бы они ни были, и пытаться делать все, чтобы нанести нам поражение. Так, приезд в Париж главы итальянского правительства синьоры Мелони стал для Макрона еще одним поводом для того, чтобы продемонстрировать «европейское единство». Он заявил, что две страны помогают киевскому режиму не только словом, но и делом, поставив Украине франко-итальянскую систему ПВО «Мамба». Джорджия Мелони в свою очередь заметила, что «Италия и Франция продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно. Если мы перестанем это делать, то окажемся в мире хаоса, в котором война подойдет к нашим границам».

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Сложно вспомнить, когда Россия последний раз угрожала границам Италии – может, разве что тогда, когда Суворов в этих краях воевал с вышеназванным Бонапартом. Но неплохо, что у синьоры Мелони такая хорошая память. Правда, в то время Италии даже толком не существовало – вместо нее была кучка разрозненных государств. Но будем считать, что это пустяки.

В любом случае представления и о «российской угрозе объединенной Европе», и о том, что «Россия отказывается от переговоров», за которые ее в итоге требуется «усадить» – из того же разряда, что и мечты киевского режима о вступлении в НАТО. И Париж, и Берлин, и Киев живут в неадекватном состоянии, в мире политических иллюзий и навязывают их жителям своих стран. Избавить их от этих иллюзий, в конце концов, и является одной из задач спецоперации.