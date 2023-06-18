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Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
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Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.
Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.
Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».
«Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».
Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».
Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.
Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
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Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Чемпион по футболу СССР Кавазашвили оценил слова украинского футболиста Зинченко о нежелании жать руку россиянам
Не следует обращать внимание на слова украинского футболиста английского «Арсенала Александра Зинченко о нежелании жать руку россиянам, заявил двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили.
Кавазашвили в беседе с РИА «Новости», говоря о словах Зинченко, вспомнил поговорку «На больных людей не обижаются».
Он предположил, что никто из россиян сам не захочет жать этому украинскому футболисту руку, и выразил мнение, что Зинченко никому не нужен.
«Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах», – добавил чемпион СССР.
По его словам, таких людей вообще не надо замечать, о них не следует говорить и не давать им возможность бравировать.
Напомним, Зинченко в интервью британским СМИ заявил, что никогда не пожмет руку человеку из России, и даже слышать не хочет об этой стране.
В 2015—2016 годах выступал за команду Российской премьер-лиги «Уфа».
Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
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В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».
В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.
В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.
В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.
Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки
Лавров заявил о понимании лидерами Африки истинных причин созданного Западом кризиса
Представители стран Африки продемонстрировали понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал это «главным вывод из сегодняшней беседы» президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки. Также Лавров отметил, что представители стран Африки понимают необходимость «обращения к этим глубинным причинам» для выхода из кризиса. Как заявил министр, требуется выработать «конкретные действия по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».
Указывается, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Как заявили представители стран Африки, она «не конкурирует ни с какими другими», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». В частности, «им близки» пункты, направленные против двойных стандартов и в поддержку уважения ко «всем принципам Устава ООН во всей их совокупности».
«Чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – сказал министр.
Как отметил Лавров, Москва согласна с Пекином в том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры ЕС. Лавров подчеркнул, что этого Россия и «добивалась долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей».
Лавров подчеркнул, что Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. По словам министра, «ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
ВКС России уничтожили украинский Ми-24 рядом с Краматорском
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Российские Воздушно-космические силы сбили украинский боевой вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщили в субботу в Минобороны России.
Вертолет сбит в районе города Краматорск истребительной авиацией ВКС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Возле поселка Дачное в ДНР уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. У поселков Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.
ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Возле поселков Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область) уничтожено 16 украинских беспилотников.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 97 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
С начала СВО уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 машины РСЗО, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее на этой неделе российские истребители и ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 в ДНР.