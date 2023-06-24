США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»

WSJ: США из-за событий в России отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»

Соединенные Штаты планировали во вторник ввести новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», однако на фоне последних событий в России отложат это, пишут американские СМИ.

Как сообщил источник газеты The Wall Street Journal, Вашингтон не хочет, чтобы введение санкций выглядело так, будто он «принимает ту или иную сторону в этом», передает РИА «Новости».

Соединенные Штаты ранее объявили ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией» и ввели в ее отношении ограничительные меры.

Напомним, Москва предостерегала Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, в какой восторг пришли враги России от предательства основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Между тем вечером субботы Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент России Владимир Путин, как сообщала белорусская сторона, выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.