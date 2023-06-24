Ветераны боевых действий призвали «вагнеровцев» остановиться

«Боевое братство», российский союз ветеранов Афганистана и российский союз ветеранов выразили поддержку Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и призвали «вагнеровцев» остановиться.

В обращении «Боевого братства» отмечается, что преступно и недопустимо доставлять врагу радость конфликтом среди патриотов, играть на руку противнику в такие сложные времена.

«Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента – остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации», – призывают ветераны «Боевого братства», отметив, что они призывают решить все проблемы только мирным путем.

«Действия Пригожина – захват пунктов военного командования – это предательство. А предательство должно искореняться!» – отмечается в обращении.

Лидер российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич назвал предательством призыв к вооруженному мятежу во время противостояния русского мира с так называемой объединенной Европой.

«Мы и сами знаем о своих проблемах. Мы разберемся с ними после. А сейчас необходимо единение всех сил и средств. Враг не просто ждет, а упорно трудится над тем, чтобы развалить нас изнутри. Всегда, во все времена находятся люди, недовольные властью, режимом, строем. Но в то время, когда вооруженные силы страны ведут боевые действия, идти против – это встать на сторону врага. Преступная авантюра Е.В. Пригожина – это и предательство тех бойцов, которые поверили ему, которые храбро сражались и погибали за Родину», – подчеркнул Клинцевич.

«Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Внутренняя смута – вот чего ждут наши недруги. Не дождутся. Мятежников усмирят. Порядок будет наведен», – добавил он.

Российский Союз ветеранов также выразил свое негодование «подлыми» действиями Пригожина и его приспешников. Там считают, что он избрал предательский путь в столь сложное для страны время.

«Это предательство на руку тем, кто хотел бы видеть Россию покоренной. Большинство бойцов ЧВК проявили себя настоящими героями и заслуживают благодарность народа. Ветераны полностью поддерживают оценку этому предательству верхушки ЧВК, данную в обращении президента Российской Федерации, и принимаемые в этой связи решения. Предателей наказать, идти дальше к победе!», – говорится в обращении.

Ранее ветераны спецназа призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не идти против своей страны.