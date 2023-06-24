В РПЦ призвали не допустить разделения страны и народа

Митрополит Тихон призвал не допустить погибельного для страны и народа разделения, и поддержать Путина

Запустить механизмы поражения России извне невозможно, привести их в действие можно исключительно только изнутри, необходимо не допустить погибельного для страны и народа разделения, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Он предупредил, что в критические моменты поражений, внешние и внутренние силы доводят ситуацию в нашей стране до того, что главным действующим лицом противостояния с той и с другой стороны становится народ России, который сам становится кровавой и главной жертвой смуты.

«Есть совершенно непреложный духовный закон: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Это слова Господа нашего Иисуса Христа», – приводятся слова митрополита на странице «ВКонтакте» Псковской епархии РПЦ.

Владыка считает, что необходимо отложить распри и разлады, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения в военных критических ситуациях, подобной нынешней.

«Нужно быть в единстве с тем, кого промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: Великий князь, Царь, Император или Председатель Государственного Комитета обороны и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин», – подчеркнул митрополит Тихон, отметив, что сегодня без преувеличения – исторический выбор для всех и для каждого.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о полной поддержке сенаторами президента России Владимира Путина.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.