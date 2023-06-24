В РПЦ призвали не допустить разделения страны и народа

Взгляд
24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Страна получает прививку от мятежа

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Заболеть мятежом, видимо, может каждый. Даже безусловный герой самого недавнего прошлого, ударившийся об луну. Кто отскочит от источника заразы на максимальное расстояние – тот будет молодец. От рядовых героев из того же «Вагнера» до тех, кто сейчас в смятении. Подробности...

Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты

Константин Малофеев
Константин Малофеев, предприниматель
Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Путин работает в Кремле
    Путин: Действия против мятежников будут жесткими Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен Военные корреспонденты и эксперты оценили действия мятежников Песков: Путин работает в Кремле
    Муфтий Бердиев: Пригожин возомнил себя Наполеоном и его надо изолировать Маск заявил, что внимательно следит за ситуацией в России Президент Грузии захотела «жестче контролировать» границу с Россией В Чехии обрадовались происходящему в России
    Российские банки резко подняли курс доллара и евро В ЕС отреагировали на происходящие в России ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности

    Главная тема


    Путин выступил с обращением к гражданам России

    постановочное видео


    Эксперт: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю

    толпа у оцепления


    Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

    резонный вопрос


    Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    В РПЦ призвали не допустить разделения страны и народа

    Митрополит Тихон призвал не допустить погибельного для страны и народа разделения, и поддержать Путина

    24 июня 2023, 15:27

    Запустить механизмы поражения России извне невозможно, привести их в действие можно исключительно только изнутри, необходимо не допустить погибельного для страны и народа разделения, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

    Он предупредил, что в критические моменты поражений, внешние и внутренние силы доводят ситуацию в нашей стране до того, что главным действующим лицом противостояния с той и с другой стороны становится народ России, который сам становится кровавой и главной жертвой смуты.

    «Есть совершенно непреложный духовный закон: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Это слова Господа нашего Иисуса Христа», – приводятся слова митрополита на странице «ВКонтакте» Псковской епархии РПЦ.

    Владыка считает, что необходимо отложить распри и разлады, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения в военных критических ситуациях, подобной нынешней.

    «Нужно быть в единстве с тем, кого промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: Великий князь, Царь, Император или Председатель Государственного Комитета обороны и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин», – подчеркнул митрополит Тихон, отметив, что сегодня без преувеличения – исторический выбор для всех и для каждого.

    Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о полной поддержке сенаторами президента России Владимира Путина.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.

    Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
    		   
    24 июня 2023, 01:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.

    Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.

    Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

    Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.

    Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (47)
    Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
    		   
    24 июня 2023, 01:34
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

    ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (92)
    Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
    Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
    		   
    24 июня 2023, 14:16
    Текст: Вера Басилая

    Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.

    По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.

    Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.

    По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (18)
    Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
    		  
    24 июня 2023, 13:42
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.

    Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».

    На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Коментарии (46)
    Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
    Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
    		   
    24 июня 2023, 14:40
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.

    Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.

    Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».

    «Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.

    Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

    Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.

    Коментарии (20)
    ФСБ призвала ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина
    ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, принять меры к его задержанию

    24 июня 2023, 00:41

    Текст: Ольга Никитина

    Центр общественных связей ФСБ России призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не совершать непоправимые ошибки и не выполнять преступные и предательские приказы основателя военной компании Евгения Пригожина.

    В заявлении говорится, что бойцам ЧВК следует прекратить любые силовые действия против российского народа и принять меры к задержанию Пригожина, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что вся информация, распространенная в соцсетях от имени Пригожина о якобы «ударах» Минобороны России по тыловым частям ЧВК, не соответствует действительности и является информационной провокацией.

    Заявления и действия Пригожина, как подчеркивает ЦОС ФСБ, фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. В службе безопасности назвали это ударом в спину российским военнослужащим, которые сражаются с профашистскими украинскими силами.

    Дело против Пригожина завели в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России, подчеркивает ЦОС ФСБ.

    Отмечается также, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

    Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

    Коментарии (43)
    Муфтий Бердиев: Пригожин возомнил себя Наполеоном и его надо изолировать
    		   
    24 июня 2023, 12:13
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти, Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном, его нужно изолировать, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Так он отреагировал на события, происходящие вокруг Евгения Пригожина.

    «Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном. Сегодня мы должны подчиняться только одному человеку – это Верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. И больше никому. То, что исполняет министр обороны Сергей Шойгу, – это приказы Путина. Если Пригожину это не нравится, то это уже его вина. Его нужно изолировать и побыстрее», – считает Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман КЧР.

    Муфтий добавил, что в нынешний ситуации у нормального человека «не должно возникать» мыслей о мятеже. «Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти. Ему уже нашли уголовные статьи от 12 до 20 лет... Только вешать надо такого человека, который в такое время идет против своего народа, против своей армии», – считает Бердиев.

    Поднятый мятеж, подчеркнул собеседник, это «самая большая радость недругам России – Америке и ее сателлитам». «То, что у нас появился предатель, доставило самую большую радость нашим недругам», – отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.

    Коментарии (41)
    Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности
    Глава Чечни Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности в России
    		   
    24 июня 2023, 12:52
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Происходящее является гнусным предательством и ножом в спину, чеченские бойцы уже выехали в зоны напряженности в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он написал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.

    «Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», – подчеркнул он, предложив представить, как в данный момент чувствуют себя ребята в окопах, перед чьим лицом враг, а за спиной «предательская авантюра».

    Кадыров добавил, что в России есть избранный народом Верховный главнокомандующий, который знает ситуацию гораздо лучше любого стратега и тем более бизнесмена.

    «Решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он – все сразу. Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Путина», – отметил глава Чечни.

    Также Кадыров обратился к бойцам с призывом не вестись на провокации, так как в данный момент безопасность государства и сплоченность российского общества превыше всего.

    Кроме того, он заверил, что враги на Западе воспользуются этой ситуацией, используя множество вбросов, вранья, лживых призывов, которые могут создать опасность возникновения дестабилизирующей обстановки.

    «Происходящее – не ультиматум Минобороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы, – заключил глава Чечни.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России.

    Коментарии (42)
    В Чехии обрадовались происходящему в России
    		   
    24 июня 2023, 13:04
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Чехии Ян Липавский опубликовал пост в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД), в котором обрадовался происходящему.

    Он написал, что «приближаются его летние каникулы в Крыму», передает RT со ссылкой на пост.

    Ранее в НАТО и Европейском союзе заявили, что мониторят ситуацию, происходящую в России вокруг Евгения Пригожина. Но отметили, что это «внутренне дело РФ».

    Коментарии (18)
    ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
    Минобороны: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
    		   
    24 июня 2023, 14:28
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Александра Юдина

    В ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 23 июня был произведен удар складу с крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Кроме того, в ночь на субботу Воздушно-космические силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр».

    Уточняется, что все назначенные объекты поражены.

    Ранее сообщалось, что украинские военные провели обстрел Геническа и Скадовска в Херсонской области ракетами Storm Shadow.

    Коментарии (27)
    Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
    		   
    24 июня 2023, 15:06
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.

    Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.

    «Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.

    Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.

    «Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.

    Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.

    «Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.

    «Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.

    По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.

    «Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.

    Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.

    Коментарии (4)
    Ходаковский: Наши солдаты стоят на позициях и выполняют свой долг
    Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский заявил, что наши солдаты стоят на позициях и выполняют свой долг
    		   
    24 июня 2023, 10:51
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Несмотря на происходящее, наши солдаты стоят на своих позициях и выполняют свой долг, в скором времени все стабилизируется, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

    В своем Telegram-канале он указал, что, предвидя ситуацию, уже сообщал о том, что «монополия на применение силы должна быть в руках государства». При этом военный деятельно, признавая подвиг русских бойцов, воевавших в ЧВК «Вагнер», добавил, что с тревогой ждал того, что происходит на наших глазах и надеялся, что этого не случится.

    «Я не знаю, как квалифицировать ситуацию, но если что-то сейчас случится на линии фронта – это в том числе будет следствием происходящего в тылу в узком и широком понимании», – заметил Ходаковский.

    По его словам, в то время, когда все ресурсы страны направлены против врага, слишком велик соблазн расправить плечи и показать силу.

    «Устоять против него оказалось невозможно», – отметил он, заверив, что, несмотря на ситуацию, авторитет Верховного Главнокомандующего Владимира Путина высок, а события не перешли в необратимую фазу.

    «Скоро все стабилизируется», – резюмировал Ходаковский.

    В связи с ситуацией в стране Путин выступил с обращением к гражданам России.

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    Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России
    		  
    24 июня 2023, 11:56
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в России, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

    «Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», – цитирует агентство сообщение пресс-службы.

    Ранее Минобороны назвало ситуацию с руководителем организации «ЧВК Вагнер» Евгением Пригожиным военным мятежом.

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    Турчак о военном мятеже: Народ России в силах не допустить ошибок прошлого

    24 июня 2023, 13:04

    Текст: Александра Юдина

    Во время ведения Россией войны за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу, чем мятеж, невозможно придумать, заявил секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

    В своем Telegram-канале он указал, что российский лидер Владимир Путин дал жесткую и однозначную оценку происходящему – это измена Родине.

    «В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону - судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать», – заметил Турчак.

    Кроме того, генсек ЕР призвал бойцов ЧВК «Вагнер» вспомнить, что «враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят на смерть в опорниках».

    Турчак напомнил, что в 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, а с «патриотизма», в размерах которого «соревновались и политики, и отдельные генералы».

    «Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен – для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», – подчеркнул он.

    Ранее в обращении к гражданам российский лидер Владимир Путин пообещал принятие жестких мер против вооруженного мятежа.

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    Захарова: Враг только и ждет нашей междоусобицы
    Спикер МИД Захарова призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России
    		   
    24 июня 2023, 12:29
    Фото: Константин Михальчевский/Фотохост-агентство РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    В России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в России не два и не три, а только один главнокомандующий (президент Владимир Путин), который призвал всех объединиться.

    «У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%», – отметила Захарова.

    По словам спикера МИД, если «сейчас народ не объединится – ничего уже не будет важно».

    «Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего», – написала она.

    Захарова обратилась к мужчинам, призвав их не поддаваться, а защитить детей, женщин, своих родителей и могилы тех, кто себя не жалел во время военных действий.

    «За вами будущие поколения…Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда», – заключила она.

    Ранее российские губернаторы выступили в поддержку президента и против военного мятежа.

    Предприятия и организации Негосударственной сферы безопасности призвали ветеранов ВС России сплотиться вокруг президента России и помочь обеспечить безопасность и правопорядок.

    Также в поддержку Путина выступили российские депутаты, ряд публицистов и члены общественной палаты России.

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