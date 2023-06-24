Матвиенко: Наша сила в исторической нетерпимости к предательству и провокаторству

Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству», – написала Матвиенко в Telegram-канале.

В текущей ситуации важна ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства субъектов, добавила председатель Совфеда.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что любые действия, ослабляющие единство, это удар в спину всем участникам СВО и всем россиянам.

«Бойцы «Вагнера», проявившие самоотверженность и мужество в борьбе с неонацизмом, должны сделать единственно правильный выбор – быть на стороне всенародно избранного президента», – сообщает Telegram-канал фракции.

Руководитель фракции отметил, что личные интересы и амбиции должны остаться в стороне. Сейчас важна победа и единство.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова также выразила поддержку президенту России Владимиру Путину, попросив граждан сохранять спокойствие и здравомыслие.

«Необходимо сплотиться для предотвращения дестабилизации ситуации внутри страны. <…> Мы в ответе за наши семьи, детей, дома, от нас зависит будущее России», – написала она в своем Telegram-канале.