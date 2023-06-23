Захарова заявила о спонсировании Германией терроризма

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Ганчев: Утечка из подорванного ВСУ аммиакопровода в Харьковской области продолжается
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    Экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер

    «оказались значительнее»


    Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста

    «новые оправдания»


    В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме

    Видео

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    недоумение экономистов


    Эксперимент над турецкой экономикой окончен

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    ошибка президента


    Ради премьера Индии Байден почти предал родину

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Захарова заявила о спонсировании Германией терроризма

    Захарова: Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине и помогая диверсантам

    23 июня 2023, 22:51

    Текст: Ольга Никитина

    Поставляя вооруженным силам Украины оружие, власти Германии оказывают помощь диверсантам и подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию в газете Bild am Sonntag о том, что аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, как не исключает Минобороны Германии, могла подорвать украинская сторона. В статье указано, что трубопровод в месте подрыва проходит по подконтрольной Киеву территории. Целью Киева в статье называют помехи в реализации зерновой сделки.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обращает внимание, что Минобороны Германии, как пишут местные СМИ, прямо называет подобную деятельность «диверсиями».

    Захарова задалась вопросом о том, кому помогает Берлин, поставляя киевскому режиму оружие. Ответ, по ее словам, очевиден: поддержку германской стороны получают диверсанты, подрывники гражданской инфраструктуры.

    Дело остается за малым, добавила спикер МИД России, призвав назвать вещи своими именами. «Германия спонсирует терроризм», – заключила она.

    По данным МО РФ, украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.

    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
    		   
    23 июня 2023, 04:23
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.

    В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (33)
    Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
    Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
    		   
    23 июня 2023, 01:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.

    Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.

    «Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».

    Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.

    Коментарии (18)
    Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев

    23 июня 2023, 13:57

    Текст: Елизавета Шишкова

    Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.

    Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».

    В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».

    Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.

    Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.

    Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.

    «Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.

    Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.

    Коментарии (7)
    В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
    Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
    		   
    23 июня 2023, 13:45
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.

    Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

    В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.

    Коментарии (15)
    Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
    МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
    		   
    23 июня 2023, 16:40
    Фото: mil.ru
    Текст: Вера Басилая

    Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.

    Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

    Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.

    Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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    Медведев назвал Дуду «польской мразью»
    Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России
    		   
    23 июня 2023, 16:31
    Фото: PAP/Lukasz Gagulski/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко».

    Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев.

    Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить».

    Коментарии (60)
    В Геническе прогремели не менее трех взрывов
    		  
    23 июня 2023, 15:12
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над городом поднимается столб черного дыма.

    Взрывы прогремели около 14.00, предположительно удары по городу нанесли ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.

    Коментарии (14)
    В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России
    		   
    23 июня 2023, 10:26
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он.

    Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.

    Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины.

    Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь.

    Коментарии (8)
    Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
    ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
    		  
    23 июня 2023, 16:22
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

    Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.

    Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.

    Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

    Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.

    Коментарии (10)
    Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
    Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
    		   
    23 июня 2023, 08:16
    Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

    Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.

    «Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.

    Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.

    Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.

    «Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».

    Коментарии (6)
    Обама признал желание крымчан воссоединиться с Россией
    Обама: Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с Россией
    		   
    23 июня 2023, 10:39
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, и ряд стран Европы знали об этом, заявил бывший президент США Барак Обама.

    По словам бывшего американского лидера, Украина в 2014 году не была похожа на нынешнюю. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которых придерживалась Россия. … Даже в украинской Раде были сторонники Москвы, а политика внутри Украины была более сложной», – заявил Обама в интервью телеканалу CNN.

    Обама заявил, что ему и тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, «которые сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России, передает ТАСС.

    В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к России.

    Коментарии (30)
    ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
    ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
    		   
    23 июня 2023, 09:11
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.

    Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

    Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

    ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.

    Коментарии (59)
    Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
    Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия

    23 июня 2023, 07:48

    Текст: Антон Антонов

    У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.

    Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.

    Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».

    На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.

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    Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста
    Сальдо заявил о более серьезных, чем предполагалось, повреждениях Чонгарского моста
    		   
    23 июня 2023, 18:38
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Повреждения Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, оказались значительнее, чем предполагалось, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

    Мост поврежден сильнее, чем предполагалось первоначально, в ближайшие 15–20 дней или даже больше он не будет пригоден для передвижения, сказал Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.

    ВСУ 22 июня ударили по Чонгарскому мосту. Изначально власти Херсонской области сообщили, что восстановление не будет долгим. В Крыму указали, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

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    В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
    		   
    23 июня 2023, 17:23
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».

    Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.

    Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.

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