Вассерман оценил предложение отменить ЕГЭ

Вассерман: ЕГЭ лучше билетного экзамен, но его проблема заключается в содержании

Формат Единого госэкзамена лучше, чем экзамен по билетам, но главная проблема такого экзамена заключается в его содержании, заявил член думского Комитета по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя инициативу ЛДПР об отмене ЕГЭ.

Вассерман назвал формат ЕГЭ лучше экзамена по билетам. Однако, по его словам, в данном случае вопрос не в форме, а в содержании. «ЕГЭ у нас начали внедрять, когда образование уже в значительной степени отступило от законоцентричности, когда изучаются в первую очередь закономерности, порождающие конкретные факты. То есть это заучивание самих фактов без понимания связи между ними. Это крайне разрушительная идея, и ЕГЭ в какой-то мере выразил ее последствия», – объяснил Вассерман Газете.Ru.



Депутат заявил о необходимости привлекать к разработке вопросов для ЕГЭ специалистов по составлению заданий для интеллектуальных игр. Также он добавил, что сейчас работает над поправками в закон об образовании, которые должны снять претензии к формату ЕГЭ.

Кроме того, Вассерман заявил, что повышенный стресс у школьников из-за сдачи Единого государственного экзамена связан с тем, что ЕГЭ сочетает в себе два формата аттестации – выпускную и вступительную. При этом депутат заявил, что не видит смысла возвращаться к разделению выпускных и вступительных экзаменов.

«Тут напряжение может снизиться только по мере осознания, что жизнь не кончается со вступительным экзаменом и даже провалом на экзамене. Жизнь вообще весьма стрессовое дело. Всегда возникают обстоятельства, вызывающие напряжение. Если вы отменяете Единый госэкзамен из опасения стресса, вы добьетесь только того, что человек перенесет стресс сопоставимой силы при каких-то других обстоятельствах и не будет к нему готов даже в той незначительной степени, к какой ЕГЭ готовит к стрессу», – заявил политик.

В то же время Вассерман не исключает, что в будущем у выпускников появится возможность пересдавать ЕГЭ.

Ранее депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что его партия внесет в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и замене его классическими экзаменами. По словам депутата, инициатива связана с тем, что из-за ЕГЭ возникает множество инцидентов, связанных с психологическими срывами у учеников. По мнению депутата, из-за ЕГЭ также зачастую возникают инциденты с завышением баллов в ряде регионов и техническими сбоями во время проведения экзаменов.