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Марочко сообщил о ежедневных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и Кременной
Подполковник НМ ЛНР Марочко сообщил о ежедневных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и Кременной
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Украинские военные с начала этой недели ежедневно предпринимают попытки прорыва линии обороны российских сил близ городов Артемовск в ДНР и Кременной в ЛНР, ВС России успешно отбивают все атаки, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, самыми результативными методами борьбы в ходе отражения атак являются тяжелые огнеметные системы, а также оперативно-тактическая и армейская авиация, передает ТАСС.
Ранее неназванные представители стран Запада в беседе с CNN заявили, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожидания.
ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники
В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
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Ракетный удар по территории России в День памяти и скорби лишь подтверждает сущность властей Украины. Произошедшее почти никак не сказывается на логистике ВС РФ, но временно затруднит жизнь мирного населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Ранее Украина обстреляла Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область.
«Нанесение удара по Чонгарскому мосту в День памяти и скорби подтверждает сущность действующей украинской власти. Фактически это осквернение памяти погибших и еще одно доказательство верности решения президента РФ начать СВО», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Еще больше усугубляет ситуацию то, что удар был нанесен британскими ракетами, боеприпасами страны, которая являлась нашим союзником в ходе Второй мировой войны. И сегодня именно их снаряды обстреливают российскую территорию», – подчеркивает она.
«Текущая ситуация спровоцирована Вашингтоном. Мы должны дать этим действиям адекватную военно-политическую оценку. Необходимо, чтобы отреагировали все члены бывшей антигитлеровской коалиции. Я уверена, что там еще существуют политические силы, которые выступают против войны и неонацизма», – акцентирует политик.
«Что касается повреждения моста, местные власти предпринимают все возможное для устранения последствий удара. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время и займут несколько дней. Кроме того, уже сейчас организовано движение транспорта по альтернативным маршрутам», – отмечает Ковитиди.
«ВСУ пытаются делать все возможное для того, чтобы усложнить жизнь гражданскому населению и Российской армии. В частности, Украина старается отрезать логистические пути в Запорожскую и Херсонскую области из Крыма. Но снабжение данных регионов осуществляется в том числе по сухопутному коридору, поэтому планы противника обречены на провал», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма.
«Логистика наших вооруженных сил в результате этого обстрела практически не пострадает, так как существуют и другие пути доставки грузов. Тем не менее повреждение моста может существенно повлиять на возможности передвижения гражданского населения. То есть удар был нанесен по комфорту мирных жителей», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас транспортные потоки будут перенаправлены на Армянск и Чаплинку. Одновременно с этим наши военные максимально оперативно восстановят мост для возобновления движения по нему. Кроме того, я думаю, будут построены новые переправы, чтобы армия РФ получила дополнительные пути сообщения», – резюмирует Цеков.
Ранее ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. В результате было повреждено дорожное покрытие. Местные власти оперативно организовали движение транспорта по резервному маршруту.
Позднее в четверг на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Как сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск, удар был нанесен предположительно ракетами Storm Shadow.
Власти Херсонской области заявили, что мостовые переходы отремонтируют за короткий срок. «Уже сейчас сюда направлены из России, из Ростовской области специалисты. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», – цитирует врио губернатора Владимира Сальдо издание ТАСС.
Также Владимир Сальдо назвал символичным, что ВСУ открыли огонь по мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область, именно утром 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Тем самым офис Зеленского показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией.
Власти Крыма заявили, что обстрел украинскими силами Чонгарского моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков напомнил, что в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска, и остановка работы одного из них не может существенно повлиять на движение людей и грузов.
Военный эксперт: ВСУ тщательно спланировали атаку на мосты вблизи Чонгара
Военный эксперт Леонков: ВСУ планировали удары по мостам и тщательно к ним готовились
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При планировании ударов высокоточными ракетами ВСУ используют данные западной разведки об уязвимостях в нашей системе ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
«Разрушение мостов – это нарушение транспортной логистики и разрыв маршрутов, по которым связывается материковая часть с полуостровом. Совершенно очевидно, что этот удар тщательно планировался и был нанесен высокоточным оружием», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Я убежден, что такого рода теракты мы будем наблюдать еще не раз. Украинские власти намеренно провоцируют нас на жесткие и неадекватные ответные действия. Однако военное и политическое руководство России не поддается на такие провокации», – отметил он.
«Судя по кадрам разрушений, мост удастся восстановить достаточно быстро. Инженерные войска имеют большой опыт работы в таких условиях. В новых регионах они сейчас занимаются восстановлением дорог, мостов и других объектов. Я напомню, что противник наносил сильнейшие удары высокоточными ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, большую часть последствий мы устраняли очень оперативно», – рассуждает собеседник.
«ВСУ бьют исподтишка. Они получают разведданные при помощи западных спутников, видят бреши в нашей системе противовоздушной обороны и наносят высокоточные удары. Работать по вспышкам, то есть прикрывая эти уязвимости постфактум, недостаточно эффективный метод. В связи с этим нам надо активнее наносить удары по группировке противника, истощая его резервы и запасы», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо отметил, что украинские власти «хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится». «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», – подчеркнул врио губернатора.
Он сообщил, что, по предварительной информации, для удара по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow. Повреждено дорожное покрытие, жертв нет. Сальдо добавил, что «временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту» между Херсонской областью и Крымом.
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить российские мосты. Так, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. А уже в мае на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
Появилось видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Видео удара ВСУ по Чонгарскому мосту появилось в Сети
В интернете появилось видео ракетного удара вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.
На видеоролике видно, что после удара ВСУ над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым.
В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. При этом на Чонгарском мосту нашли осколки с французской маркировкой. Власти Крыма заявили, что обстрел моста не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
На обстрелянном ВСУ мосту нашли осколки с французской маркировкой
На обстрелянном украинскими силами мосту в Херсонской области нашли осколки с французской маркировкой
Осколки с французской маркировкой обнаружены на месте удара по мосту в Херсонской области, ВСУ, вероятно, использовали ракеты Storm Shadow, сообщил представитель военного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск.
Он уточнил, что следователи приступили к работе на месте, передает ТАСС.
В ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. В Крыму сообщили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев продемонстрировал преемственность с нацистской Германией, атаковав мост в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
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Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.
При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.
В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости».
Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся.
Минобороны показало боевую работу снайперов под артобстрелом
Опубликована видеозапись боевой работы российских снайперов под украинским артобстрелом
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Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу.
Ведомство сообщило в Telegram, что «парни попали под артиллерийский обстрел противника, но продолжили идти к своей цели». Снайперская пара «выполнила свою задачу, «сняв» трех военнослужащих ВСУ».
Стрелок-снайпер из Западного военного округа с позывным «Лазарь» рассказал, как его группа пробивалась под артиллерийским огнем в район выполнения боевой задачи.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении ТОС «Солнцепек» термобарическими боеприпасами уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли «две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин». Кроме того, сбит украинский беспилотник, передает ТАСС.
На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение подразделений ВСУ на боевых бронированных машинах. В результате авиаудара по ним украинские военные «понесли значительные потери личного состава и техники». Также авиация нанесла удар по трем украинским опорным пунктам и месту временной дислокации у населенных пунктов Петровское и Терны.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки и пункт временной дислокации в Авдеевке, передает РИА «Новости».
На Лисичанском направлении сорвана ротация личного состава украинских войск. Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ у Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, гаубицу «Мста» и два миномета в районе Острого, Марьинки и Красногоровки.
Минобороны России сообщило, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Напомним, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Российские войска отразили атаки противника.
Минобороны: Немецкие психологи внушали украинским военным ненависть к русским
Попавшие на Краснолиманском направлении в плен украинские военные с Украины рассказали, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русским и убеждали в слабости Российской армии, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, все украинские военные проходили военную подготовку в странах НАТО, а в Германии, Словении инструкторы-психологи и психологи других стран настраивали их убивать русских, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны добавили, что психологи внушали бойцам ВСУ ненависть ко всему русскому народу и убеждали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны. Более того, «инструкторы» убеждали украинских военных в слабости Российской армии.
По словам самих пленных, остальная подготовка была «не на высоте» – в первых же боях солдаты сдались в плен, чтобы не быть убитыми. Также они сообщили, что наученные западными инструкторами командиры обычно остаются в тылу, а простых солдат «бросают в мясорубку».
«Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих, говорят, это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии», – подчеркнули в Минобороны.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что военные ВСУ идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывают страны Запада.
Российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях
В последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты возле Новодонецкого и Макаровки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Нескучного, Новоселок и Новодаровки оперативно-тактической авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад теробороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три бронемашины.
На Запорожском направлении ударами авиации группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям противника под Новоданиловкой, Преображенкой, Щербаками и Лобковым, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 110 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, восемь бронемашин, а также две гаубицы Д-20.
На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск отражены четыре атаки противника у Веселого, Северного и Первомайского Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе боевых действий уничтожены более 185 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины. Поблизости от Северска и Авдеевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении грамотными действиями российских подразделений, огнем тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены пять атак в районах Кузьмино и Серебрянского лесничества.
Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тернами и Серебрянкой.
В районах Ямполовки, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.
За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы более 135 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ возле Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки.
Под Синьковкой и Новоселовским уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, бронетранспортер, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 45 военнослужащих и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 12 районах.
В районе пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами ПВО перехвачены пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены 15 украинских беспилотников под Двуречной Харьковской области, Кременной, Червоной Дибровой Луганской народной республики, Раздоловкой, Волновахой, Кирилловкой, Краснопольем ДНР, Любимовкой, Мирным Запорожской области и Червоным Маяком Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Эксперты: Нацизм на Украине имеет одни корни с гитлеровским фашизмом
Политологи назвали СВО выученным уроком истории
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Россия получила неопровержимые доказательства готовящейся угрозы на территории Украины и сработала на опережение, начав СВО. Подготовку к агрессии против Москвы вели западные страны, подпитывая украинский национализм. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «СВО: выученные уроки истории».
«22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Сейчас нацизм вновь поднимает голову, не добили его тогда. Россия выучила урок, страна сработала на опережение, начав СВО в ответ на вызов соседа, где царит нацизм. Идея западных политиков по насаждению нацизма провалилась, но угроза никуда не делась», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Украина нарушила все договоренности. Речь даже не о «Минске». Что стало краем? Три вещи. Первое – в декабре начала развертываться военная группировка в 1 млн человек на границе Донбасса. Мы перехватили 22 января приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана о необходимости завершения подготовки к наступательным действиям к 28 февраля 2022 года», – рассказал эксперт.
«Одновременно с этим 22 января был приказ от начальника штаба нацгвардии Украины Владимира Кондратюка о подготовке наступления на Донбасс. Второе – решение размещать базы НАТО открыто, без всяких фиговых листочков. Третье – размещение ракет средней дальности на территории Украины. А это уже взведенный курок пистолета у нашего виска», – добавил он.
После 2014 года Украина окончательно перешла под контроль западных стран, начался процесс трансформации сознания у населения и стало очевидно, что ее пытаются оторвать от России, отметил Петр Скоробогатый, заместитель главного редактора – редактор отдела политики журнала «Эксперт». «Один из сценариев развития ситуации на Украине – афганский, при котором Украина будет брошена западными спонсорами. Возможно, на ее месте будет хаос. Если же проект будет реализован, мы увидим полностью нацистскую Украину», – полагает эксперт.
«Преступления Украины очень схожи с фашистскими, мы их расследуем, анализируем, делаем выемки документов. Украинцы с удовольствием себя чувствуют фашистами. Понятно, что в идеологическом плане – это абсолютно западная инициатива», – отметил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ.
«Нужно четко понимать, что, говоря о нацизме на Украине, мы не просто проводим аналогию с гитлеровским фашизмом, это один и тот же нацизм с одними корнями. Особое распространение эти идеи получили в Англии», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.
«В 80-х годах из Канады хлынул мутный поток фашистской пропаганды, который расцвел в 90-х, пропитывая все общество. Большинство стран мира на Генассамблее ООН голосовали и голосуют за российскую резолюцию о противоборстве нацизму. Не поддерживали ее лишь США и Украина. Потом к ним присоединилась Германия, Канада, Швеция – все, кто раньше воздерживались, сейчас открыто подняли забрало», – отметил он.
«Вчера в Молдавии приняли решение, что Дня Победы там не будет. Сегодня канцлер Германии отчитывался, как поддерживается война на Украине. Это высказывание специально приурочено к сегодняшней памятной дате», – отметил Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.
«22 июня стягивает к себе смыслы не случайно. Активное переписывание истории – сигнал. Где переписывается история, начинаются проблемы – так реализуется восточно-европейская политика. Это выражается в поддержке этнонационализма, который направлен на ревизию истории. Сегодня необходимо пересматривать российскую политику на постсоветском пространстве. Нужно переходить к более масштабной работе, направленной на деконструкцию этнократических режимов», – подчеркнул эксперт.
В этой работе могут помочь российские музеи. Их экспозиции и фонды содержат вещественные доказательства о тысячелетней истории нашей страны и народе-победителе со своими важными ценностями – щитом против тлетворных влияний, отметил Андрей Сементковский, военный историк, эксперт по Великой Отечественной войне.
«Мы говорим о многонациональности, удивительной стойкости нашего народа. Сегодняшнее поколение россиян осталось верным заветам победителей. Когда мы смотрим на Знамя Победы, мы преисполняемся желанием продолжать их дело борьбы с нацизмом», – сказал историк.
«Межмузейная группа при Министерстве культуры собирает трофеи, идеологические материалы, литературу, материалы, связанные с народными республиками, добровольческими подразделениями, личные истории бойцов. Все это составляет музейный фонд. Мы работаем не только в зоне боевых действий, но и в регионах России, далеких от передовой, где местные жители объединяются вокруг помощи фронту», – отметил Никита Аникин, заместитель директора Государственного центрального музея современной истории России.
В завершение дискуссии эксперты отметили, что Россия вынесла трагический урок из 22 июня 1941 года и не позволила противнику начать военные действия в тот момент, когда страна была не подготовлена.
Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия
У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.
Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».
На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.
В Сенате США подготовили резолюцию на случай использования ЯО на Украине
Сенатор США Грэм подготовил резолюцию на случай использования Россией или Белоруссией ядерного оружия на Украине
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции на случай, если Россия, Белоруссия «или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал спекуляции сенаторов абсурдными.
Сенаторы предлагают считать подобные действия «нападением на само НАТО». Резолюция не имеет обязательной силы, передает ТАСС.
По словам Антонова, такая «дешевая риторика местной элиты демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере». Он подчеркнул, что при размещении ЯО в Белоруссии Россия «сделала ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий».
Он назвал подготовленный проект резолюции «очередным проявлением слепой ненависти» к России со стороны тех, кому хочется «еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине». Подобные действия демонстрируют, «кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США», сказал он.
«Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», – подчеркнул Антонов.
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.