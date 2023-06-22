Поисковый аппарат дошел до дна Атлантики в районе исчезновения батискафа

В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой

Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику

Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.

По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.

Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.

В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.

Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».

Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.

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