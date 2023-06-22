Мировые цены на нефть снизились после роста накануне

Мировые цены на нефть в четверг начали снижение после произошедшего накануне роста.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 снизилась на 0,54%, достигнув 76,7 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,51%, до 72,16 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,61%, а WTI – на 2,88%. Рынки в основном оценивали перспективы восстановления экономики Китая – одного из крупнейших импортеров нефти. На прошлой неделе власти страны неожиданно понизили ставки, как сообщили СМИ, в целях поддержки местной экономики.

Аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана, которого цитирует Bloomberg, считает, что спрос поддерживают ожидания дальнейших мер со стороны Китая.