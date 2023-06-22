Посвященные Дню памяти и скорби акции прошли в новых регионах России

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли посвященные Дню памяти и скорби акции

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях России зажгли тысячи свечей в честь погибших героев Великой Отечественной войны.

Как сообщила в Telegram депутат Госдумы Ольга Занко, посвященные Дню памяти и скорби акции прошли в городах Мелитополь и Геническ.

На мемориальном комплексе Саур-Могила зажгли 8 тыс. свечей. Региональный координатор движения «Волонтеры победы» в ДНР Ирина Макаренко рассказала, что «в этом году свечи зажигаются не только в память о бойцах Великой Отечественной войны, но и в память о бойцах, сражающихся с 2014 года».

«Луганский информационный центр» сообщает, что «Единая Россия», «Волонтеры Победы» и «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в ночь на 22 июня выложили в Луганске из 5 тыс. свечей огненную картину в форме памятника, установленного в честь 40-летия Победы и освобождения Ворошиловграда. Также в рамках акции «Свеча памяти» собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны в столичном парке имени Горького.

Напомним, Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» прошла в Москве у Музея Победы, в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания.