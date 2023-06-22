Слова Байдена о Си Цзиньпине застигли чиновников США врасплох

Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине застигли высокопоставленных чиновников США врасплох

Глава американского государства Джо Байден, назвав китайского руководителя Си Цзиньпина диктатором, застиг врасплох высокопоставленных представителей властей США, сообщают источники.

Как сообщает NBC News, высокопоставленные чиновники признались, что «были застигнуты врасплох». В частном порядке они заверили, что слова Байдена «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации». При этом они не считают, что этот инцидент приведет к потере прогресса, достигнутого госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Китай, передает РИА «Новости».

Тем временем заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя протест со стороны Китая, заявил, что США «без колебаний будут упоминать сферы, по которым не соглашаются», например, «разницу между демократиями и автократиями», передает ТАСС.

Он полагает, что слова Байдена не нуждаются в «пояснениях». Как заявил Пател, Байден «считает, что дипломатия, в том числе недавний визит» Блинкена в Пекин – «это ответственный способ держать под контролем напряженность», но США намерены «без обиняков говорить о разногласиях». Он отрицательно ответил на вопрос, был ли сведен на нет вследствие высказываний Байдена прогресс, достигнутый на встречах в Пекине.

Напомним, на мероприятии по сбору средств в пользу его предвыборной кампании Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мысли Байдена, Си Цзиньпин мог не знать, что сбитый США в начале февраля китайский метеозонд нарушил воздушное пространство Соединенных Штатов. Он заявил: ««Это большое унижение для диктаторов, когда они не знают, что происходит».