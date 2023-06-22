Минсельхоз США разрешил продажу выращенного в лаборатории куриного мяса

Компании Upside Foods и Good Meat получили от минсельхоза США разрешение на продажу выращенной в лаборатории курятины

Минсельхоз США впервые разрешил продажу куриного мяса, выращенного в лаборатории, разрешения получили компании Upside Foods и Good Meat, а также связанная с Good Meat компания Joinn Biologics.

Управление безопасности и инспекции пищевых продуктов выдало «три разрешения на проведение проверок производства продукции из клеток животных, а также изучило и одобрило заявки на этикетки для этой продукции, чтобы обеспечить их достоверность и то, что они не вводят в заблуждение». В управлении сообщили, что инспекции будут проходить не менее одного раза в смену для «проверки безопасности продукции».

Upside Foods сообщила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «может создавать и продавать выращенное из клеток мясо в США», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Судя по всему, пока искусственно выращенное мясо не попадет на прилавки магазинов. Good Meat собирается поставлять свою продукцию в ресторан известного шеф-повара Хосе Андреса в Вашингтоне, Upside Foods – в ресторан Bar Crenn в Сан-Франциско.

Куриное мясо в лаборатории выращивают в стальных цистернах, используя клетки живой птицы, оплодотворенные яйцеклетки или специальные «клеточные банки». Клеточной массе придается форма традиционных мясных продуктов: котлет, сосисок или кусочков филе – передает ТАСС.



