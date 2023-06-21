В НАТО задумались о неэкологичности военной техники

НАТО не может оставаться альянсом, работающим на ископаемом топливе, когда существуют возобновляемые источники энергии, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе трансатлантической конференции на тему «Климат и безопасность».

Он подчеркнул, что изменение климата важно для безопасности, поэтому оно имеет значение для альянса. По этой причине за последние несколько лет НАТО ведет работу в связи с климатическими изменениями, передает «Интерфакс».

По словам Столтенберга, необходимо сократить выбросы военной техники. Также следует адаптироваться к происходящим климатическим трансформациям, так как они затронут все, «от униформы до доктрин и снаряжения».

Третьим пунктом Столтенберг подчеркнул, «нам нужно убедиться, что мы не создаем новых уязвимых мест, потому что мы видели, насколько мы были уязвимы, когда должны были зависеть от российского газа».

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Он извинился за выход США из Парижского соглашения, который произошел, когда страну возглавлял Дональд Трамп.