Вопреки давлению Запада подготовка к выборам в новых регионах уже началась, а их проведение жители связывают с будущим в составе России, заявили эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), комментируя слова официального представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано о том, что эти выборы – «еще одно нарушение международного права».

По словам правозащитника Сергея Краснощекова (Луганская народная республика), европейские чиновники не готовы принять реальность, в которой жители регионов уже выразили свою волю быть частью России. «Вопрос обеспечения безопасности сегодня в регионе рассматривается на всех уровнях и самым серьезным образом. Однозначно, безопасность на выборах будет обеспечена не хуже, чем во время проведения референдума о воссоединении четырех новых регионов с Россией», – уверен он.

«Не заморским чиновникам, а нам, жителям четырех регионов, определять свое будущее», – заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР, директор Луганской гимназии Лина Вокалова. Она также рассказала, что подготовка к Единому дню голосования в регионе проходит интенсивно: созданы территориальные комиссии и запланировано обучение для наблюдателей, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Жителям Донбасса не привыкать к агрессии и двойным стандартам Евросоюза, заявила член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ при Президенте РФ Елена Шишкина. «Причины таких заявлений абсолютно понятны: неприкрытая русофобия и диктат своей воли. Пусть знают и о том, что на жителей Донбасса, которые очень ждут предстоящих выборов, этот прессинг никакого влияния не имеет», – подчеркнула Шишкина. Она также рассказала, что в регионе создаются все необходимые условия для того, чтобы выборы прошли организованно, в безопасной обстановке и строго в правовом поле.

Ранее ЦИК России сообщил, что расценивает заявления Стано о выборах в новых российских регионах как вмешательство во внутренние дела страны.

