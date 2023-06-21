ЦИК счел слова представителя ЕК о выборах в новых регионах вмешательством в дела России

Заявления представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано о выборах в новых российских регионах ЦИК России расценивает как вмешательство во внутренние дела страны.

17 июня Стано назвал решение ЦИК РФ о назначении выборов в новых регионах РФ нарушением международного права. Выборы в четырех новых субъектах России пройдут 10 сентября, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предстоит избрать депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований.

«Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной «проактивности» за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине», – говорится в тексте ЦИК, опубликованном в Telegram.

В Центризбиркоме указали, что право населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение было реализовано в ходе состоявшихся 23–27 сентября 2022 года референдумов, признанных как российской стороной, так и многочисленными международными наблюдателями.

Подчеркивается, что в новых регионах России действует российское законодательство. Прилагаются все усилия для того, чтобы жители новых территорий в полной мере, свободно и безопасно смогли реализовать свои гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права, заключили в ЦИК.