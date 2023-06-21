Контр-адмирал США рассказал о звуках в районе пропажи батискафа у места гибели «Титаника»

Подводник выдвинул три версии событий с батискафом в Атлантике

Бывший капитан из Греции выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике

Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис, работавший капитаном батискафа, аналогичного тому, который пропал в Атлантическом океане, считает, что существует три версии случившегося на аппарате.

Токтаридис рассказал РИА «Новости», что пять с половиной лет командиром подобного батискафа, а также отвечал за оперативную деятельность на подлодке. По его словам, все батискафы в мире обладают возможностью поддержки жизни на протяжении 96 часов в случае, если проходит время оперативной деятельности.

Бывший капитан батискафа подробно проанализировал ситуацию, отметив, что такой подводный аппарат погружается на 30 метров в минуту, а с учетом того, что связь пропала через 1 час 45 минут после начала погружения, он мог опуститься на глубину 3 тыс. 150 метров. «Титаник», напомнил он, лежит на глубине 3 тыс. 700 метров. Кроме того, Токтаридис отметил, что экипаж сбросил балласт, а так действуют в случае аварийной ситуации, когда происходит что-то серьезное. Значит, объясняет бывший капитан, они отменили погружение и пытались начать подъем на поверхность.

Токтаридис отметил, что у него есть три версии случившегося. Первая – это поступление воды. По его словам, при таком внешнем давлении, а оно составляет 370 бар на глубине 3700 метров, это очень опасно. Течь начинается даже при маленькой трещине, пояснил эксперт. В результате повышается давление в кабине, растет количество азота, двуокиси углерода. Если поступление воды не будет остановлено, аппарат теряет положительную плавучесть и идет на глубину, объяснил он, добавив, что если батискаф очень сильно перегрузится, пассажиры не смогут выжить.

Вторым сценарием эксперт считает коллапс, то есть батискаф могло раздавить внешним давлением. Токтаридис объяснил, что это катастрофическое сдавливание корпуса происходит очень быстро.

Третьим вариантом он назвал пожар, задымление внутреннего помещения в результате короткого замыкания. Из-за дыма капитан мог «отправиться в нокаут» и не предпринять действий, необходимых для возвращения, рассказал Токтаридис.

Сам он считает наиболее вероятными первый и второй сценарии, но отмечает, что доподлинно никому не известно, что случилось.

Он добавил, что если бы они были живы, то связались бы по телефону. Говоря о подводной системе связи, Токтаридис сказал, что подводный телефон работает на расстояние 10 километров и больше.

Как сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов.