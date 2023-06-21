ФСБ обнародовала показания фельдмаршала Шернера о подготовке Гитлера к нападению на СССР

ФСБ к годовщине начала Великой Отечественной войны обнародовала письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР.

Согласно показаниям Шернера, гитлеровская пропаганда скрывала даже от немцев планы нападения на СССР. При этом подписание пакта Молотова – Риббентропа 1939 года «народ и армия восприняли как искренний и приветствовали его как большой политический успех». Более того, договор тогда «вызвал общее приподнятое настроение и убеждение, что Адольф Гитлер сделал свое величайшее политическое дело», передает ТАСС.

«То, что этот договор есть сознательный обман, лишь обусловленное временем «тактическое мероприятие», никто из нас тогда не предполагал, антисоветская пропаганда была выключена для сохранения момента внезапности нападения», – следует из показаний Шернера.

Также в показаниях генерал-фельдмаршала указано, что «солдаты германской армии до самого последнего момента не верили в возможность войны с Россией и что война для них ни в коей мере не являлась популярной».

По словам Шернера, для ведения этой войны «оказалось необходимым возбудить фанатический дух в армии».

«Этим можно объяснить восхваление германской традиции и другие преувеличения. При восхвалении германской нации невольно пришли к недооценке других народов и рас», – подчеркивается в его показаниях.

По словам немецкого военного, сам он узнал, что Германия не собирается выполнять договор с СССР в ноябре 1939 года, только после разговора с немецким политиком Генрихом Гиммлером. Шернер заявляет, что был настолько поражен, что даже переспросил у Гиммлера, это его личное мнение или официальная точка зрения германской политики.

Также в своих показаниях Шернер раскрыл, что национал-социализм с самого возникновения был «движением к войне», и даже все общественные организации национал-социалистов создавались в военных целях, прежде всего гитлерюгенд.

«Задачей гитлерюгенда менее всего было воспитание и образование немецкой молодежи, ее основной задачей являлась милитаризация молодежи», – подчеркнул он.

Шернер также рассказал, что ведение войны требовало много денег, которых не хватало национал-социалистам, именно поэтому Германии был необходим грабеж оккупированных территорий и нейтральных стран.

«Даже отношения с союзниками – Италией и Японией – могли привести к войне между самими союзниками, «потому что, например, Муссолини в Австрии и на Балканах преследовал те же цели, что и Адольф Гитлер. Наши военные переговоры и союзы никогда не носили честного характера», – указано в его показаниях.

Фердинанд Шернер был последним генерал-фельмаршалом, которому Гитлер присвоил это звание (5 апреля 1945 года). Перед самоубийством Гитлер поручал назначить его военным министром в новом правительстве.