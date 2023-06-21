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21 июня, среда | Последнее обновление — 11:31 | vz.ru
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Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.
«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.
По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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Шойгу предостерег Киев от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму
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Руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено ударить по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Министр подчеркнул, что применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, передает ТАСС.
Говоря о ходе СВО, Шойгу также сообщил, что Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами Североатлантического альянса. Так, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, но все они были отражены, и противник не достиг целей.
Днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
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В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.
Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.
Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.
Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР
Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск
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В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении.
«В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко.
«На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве.
На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ.
Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ.
Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане.
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.
Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Шеслер объяснила логику Украины при ранжировании военнопленных в списках на обмен
Правозащитница Шеслер: Украина пытается вернуть из плена идеологически заряженных боевиков и игнорирует мобилизованных
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Властей Украины сейчас беспокоит только скорейшее возвращение в строй профессионально подготовленных и идеологически заряженных солдат и офицеров. На тех, кого забирали в рамках мобилизации, им плевать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян.
«Примечательно, что во главе списка приоритетности пленных стоят боевики «Азова»*. Это хорошо отражает логику властей Украины. Если во всем мире в первую очередь пытаются вернуть домой раненых, чтобы им помочь, то ВСУ ждут возвращения нацистских формирований», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Более того, их освобождение в информационном пространстве обязательно попытаются подать как некую победу. Вместе с тем очевидно: властям Украины недостает квалифицированных кадров – командиров, офицерского состава, а также танкистов, летчиков и артиллеристов. Поэтому эти специальности указаны вторыми в приоритетности на обмен. Основная цель – отправить их снова на фронт. А самую меньшую ценность для украинского руководства представляют именно раненые, те, кто с высокой долей вероятности не сможет воевать», – рассказала собеседница.
«Безусловно, общая доля украинских военных, находящихся в плену, относительно общей численности армии невелика. Но дефицит профессиональных кадров тормозит продвижение в рамках контрнаступления. Поэтому Украина и делает акцент на тех, кто заряжен идеологически и владеет военным делом», – рассуждает правозащитница.
«В этом вся сущность нынешней украинской власти. Они с ног на голову переворачивают общечеловеческие ценности. Националистическая идеология и следующие ей боевики стали гораздо важнее, чем обычные украинцы, которых забирали на фронт в рамках мобилизации», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило агентство «РИА-Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.
Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава». Самыми последними на обмен значатся попавшие в плен простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.
Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.
В свою очередь президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с Российской армией».
Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении, рассказал газете ВЗГЛЯД, что все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Напомним, на прошлой неделе состоялся очередной обмен пленными. Из украинского плена в Россию вернулись 94 российских военнослужащих. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
*организация признана террористической и запрещена в России
Зеленский назначил Мельника на должность посла в Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в трех странах, среди них оказался скандально известный замглавы МИД Андрей Мельник, он стал послом в Бразилии.
Помимо этого, послом Украины в Перу стал Юрий Полюхович, он же стал послом и в Колумбии, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев работает над тем, чтобы «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия».
Напомним, Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.
Население Германии рекордно увеличилось из-за беженцев с Украины
Население Германии увеличилось до рекордных значений из-за беженцев с Украины
Население ФРГ за прошлый год выросло на 1,12 млн человек, достигнув рекордных 84,4 млн, прирост во многом связан с притоком украинских беженцев, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
Рост населения в 2022 году составил 1,3%, в 2021-м этот показатель оценивался в 0,1%, передает ТАСС.
На конец 2022 года в Германии проживало 84,4 млн человек. Рост населения связан со значительным увеличением чистой иммиграции до 1 455 000 человек. Основной приток фиксируется за счет беженцев с Украины, отметили в ведомстве.
Нынешняя численность населения – рекордная для Германии, а прирост за 2022 год стал самым крупным с момента объединения страны в 1990 году.
По данным МВД Германии, в стране по состоянию на февраль находилось 1,062 млн беженцев с Украины.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Politico: Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине, пишут американские СМИ.
Как подметил портал Politico, Ли Цян, стоя рядом с Шольцем, избегал упоминания России и Украины и заявлял о желании Китая установить тесное экономическое сотрудничество с Германией.
Отмечается, что премьер Госсовета Китая сосредоточил диалог с канцлером Германии на торговых отношениях Берлина и Пекина, передает РИА «Новости».
Шольц на совместной с Ли Цяном пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия надеется на «особую роль» Китая в урегулировании украинского кризиса. Он также выразил надежду, что Пекин «окажет влияние» на Москву.
Священник РПЦ назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с Бандерой
Православный публицист и миссионер протоиерей Андрей Ткачев назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Он сказал ТАСС, что «это безумие не требует комментариев».
Ранее стало известно, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) «освятил» новую «икону» Богородицы «С оружием в руках и с Богом в сердце». На ней изображены «защитники Украины разных времен»: казаки и воины запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), а также военнослужащие вооруженных сил страны. Среди изображенных на иконе есть люди, которые похожи на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца.
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