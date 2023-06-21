Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.



«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.

Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.

По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.