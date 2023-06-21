Названы сроки спуска на воду нового ракетоносца «Дмитрий Донской»

Источник в ОПК: Новый ракетоносец проекта 955А «Дмитрий Донской» спустят на воду в 2025 году

Новый атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр «Борей-А») «Дмитрий Донской», строящийся на «Севмаше», будет спущен на воду через два года и передан в состав Северного флота в 2026 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона.

Строящийся на Севмаше по модернизированному проекту 955А «Борей-А» атомоход «Дмитрий Донской» является преемником тяжелого стратегического ракетоносца ТК-208. Он будет спущен на воду в 2025 году, а в 2026 году будет передан в боевой состав Северного флота, передает ТАСС со ссылкой на источник.



Официальное подтверждение этой информации не поступало.

ТК-208 «Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1980 году. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса «Булава». В 2022 году самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» была выведена из боевого состава ВМФ России.

Тем временем генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», построенный на Северной верфи, и многоцелевой корвет проекта 20380 «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе, будут переданы в состав Военно-морского флота в ближайшее время.

Также в этом году Кронштадтский морской завод передаст флоту после ремонта большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин».