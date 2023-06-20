«Справедливая Россия – За правду» выдвинула кандидата в мэры Москвы

Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков

Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.

«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.

Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.

Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.

Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.