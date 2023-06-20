Участникам молодежного форума «ШУМ» назвали принципы формирования позитивного контента

На Всероссийском молодежном форуме «ШУМ» линейки платформы Росмолодежь.События состоялся первый день образовательной программы. В течение дня участники встречались с экспертами медиаиндустрии, проходили мастер-классы по работе с искусственным интеллектом, а также работали в командах, решая бизнес-задачи от заказчиков форума.

Всего участники работают над 52 медиазадачами – создают видеоролики, разрабатывают стратегии продвижения, проводят брендинг пространств и формируют контент-планы.

«Позитивный контент пробуждает чувства гордости, уверенности, надежды. Если контент неэмоциональный, то он не пробьется. Для нас, как для медийщиков, важно, чтобы контент был креативным, а для этого нельзя забывать про основные механики создания медиапродуктов», – поделился заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Эксперты отмечали важность формирования профессионального медиасообщества, готового транслировать смыслы и влиять на повестку на всех уровнях. Специалисты также дали свои советы о том, как находить свою индивидуальность при создании контента и работать с разной аудиторией так, чтобы быть услышанным.

«Каждый из вас обладает своим особым профилем универсальных компетенций. Это как отпечаток пальца. Это важно, потому что бывают разные типы людей, которым по-разному нужно добиваться успеха», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Для жителей и гостей региона также прошли открытые мастер-классы в рамках городской программы «ШУМ города». Мастер-классы были посвящены созданию контента, продвижению, монтажу коротких роликов и пониманию трендов социальных сетей.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко провел встречу с участниками форума «ШУМ», где обсудил важность трансляции смыслов и борьбы с информационной войной, а также рассказал о современных возможностях, которые открылись перед медиаспециалистами в 2023 году.

«Королев, Ломоносов, Курчатов никого не импортозамещали – они создавали принципиально новое. Это вопрос масштаба амбиций и смелости мечты. То, насколько вы смело позволите себе мечтать, зависит ваш успех. Хочу пожелать вам: мечтайте! Это ваше время!» – пожелал Кириенко.



Также Кириенко на площадке форума «ШУМ» встретился с военными корреспондентами.