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20 июня, вторник | Последнее обновление — 02:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа возможная причина пропажи батискафа у «Титаника»
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Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории.
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Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами.
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Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов.
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После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названа возможная причина пропажи батискафа у «Титаника»
Контр-адмирал Пэрри: Пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках «Титаника»
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Батискаф компании OceanGate Expedition, пропавший в районе крушения «Титаника», мог столкнуться с «катастрофической аварией», предположил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.
Пэрри заявил газете Mirror, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают «большое беспокойство», он назвал ситуацию «очень тревожной». Оптимистичным вариантом эксперт считает потерю связи батискафа с поверхностью, при этом само судно остается исправным.
Вместе с тем, Пэрри не исключает, что на глубине мог произойти несчастный случай. Британский контр-адмирал полагает, что батискаф мог застрять в обломках «Титаника», что могло привести к «катастрофической аварии», передает РИА «Новости».
В свою очередь бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил, что батискаф вряд ли смогут найти «вовремя». Он напомнил, что кислорода на аппарате хватит только до 8.00 мск четверга. Спасение на глубине Тортора считает маловероятным.
Напомним, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». На борту, как сообщалось, находятся пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга.
Джип с чиновниками из Запорожской области взорвался в Крыму
МВД: Внедорожник с чиновниками из Запорожской области врезался в дорожное ограждение и взорвался
Под Симферополем Toyota Land Cruiser, в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник, врезался в дорожное ограждение и загорелся, сообщили в управлении МВД по Крыму.
По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением, врезался в ограду, после чего в Toyota Land Cruiser взорвался газовый баллон, три пассажира получили сильные ожоги, пишет «Коммерсант».
Владимир Епифанов выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России» в Запорожской области.
Ранее ФСБ задержала подозреваемую в подготовке терактов против руководителей Запорожской области.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.
Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.
Угрожавший в автобусе российскому военному житель Мариуполя принес извинения
Молодой человек, который в общественном транспорте Мариуполя кричал российскому военному, что ему в городе не рады, и угрожал связями, осознал свое поведение и извинился.
Видео извинений парня и девушки, которая также участвовала в инциденте, опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«14 июня в 21.15 я со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными Вооруженных сил РФ», – говорит молодой человек. «Я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала его, она причастна к смертям в Донбассе», – добавил он.
Его девушка, говорившая ранее, что не рада приходу России, также признала свою вину. «Я была не права, приношу искренние извинения российскому военному», – сказала она.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца
Командир российских морпехов Курбанов пристыдил ВСУ за брошенного ими сослуживца около Новодонецкого
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Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого.
Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей.
Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают.
Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.
«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.
Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.
Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.
Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.
Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.
Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало уничтожение танка Leopard беспилотником-камикадзе
Минобороны показало кадры, на которых запечатлено попадание российского беспилотника-камикадзе в башню немецкого танка Leopard-2A6, поставленного Киеву.
На видео, опубликованном Минобороны в Telegram, видно как дрон пикирует точно в крышу танка. В ролике также видно характерную для Leopard-2A6 защиту носа башни.
В момент поражения боевая машина движется, выполняя боевую задачу на Запорожском направлении.
Ранее министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Британская пресса узнала о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко
Sunday Times заявила о подготовке в Польше белорусских боевиков для свержения Лукашенко
В Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили британские СМИ.
Бывшие сотрудники белорусских спецслужб ведут специальное обучение в центрах подготовки в Познани. В нем участвует несколько сотен граждан Белоруссии. Боевик с позывным «Дедушка» заявил, что была попытка «идти мирным путем», но «государство никогда не обретает свою свободу без крови», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске. Sunday Times пишет, что ответственность взяла на себя организация BYPOL, созданная бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.
Военкоры показали трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
Военкоры показали оставленную ВСУ трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
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«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
«Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Западом оружия Киеву
Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он сообщил, что страны Запада запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия в свою очередь запросила заседание на 29 июня, поскольку Москва противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности.
Ранее Полянский сообщил, что в четверг российская сторона в рамках закрытых консультаций Совбеза ООН поднимет вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».
Москва заявила о попытках войск Украины прощупать границу с Белоруссией
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Значительные контингенты Вооруженных сил Украины размещены вдоль границы с Белоруссией, периодически они пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал Полищук, передает ТАСС.
Он напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов.
Полищук также выразил надежду, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.
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