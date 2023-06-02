Голикова посетила реабилитационный лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО под Тулой

Большинство военных, попавших в реабилитационный лагерь «Перезагрузка», хотели бы вернуться на фронт, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе посещения лагеря, организованного Службой сопровождения ветеранов СВО Народного фронта в Тульской области.

Она пообщалась с ветеранами спецоперации, увидела, как они тренируются вместе с паралимпийскими сборными России. Вице-премьер также осмотрела территорию учебно-тренировочной базы «ОКА» Минспорта России, где регулярно проходит лагерь «Перезагрузка», учебно-тренировочные сборы и соревнования по разным видам спорта, в том числе паралимпийским дисциплинам.

«Главное, что мы сегодня почувствовали – это то, что все они хотят вернуться в жизнь, хотят быть востребованными и абсолютное большинство из них хотят вернуться на фронт и хотят продолжать вместе со своими сослуживцами воевать за страну», – отметила она.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил: «Наша главная задача, чтобы в отношении всех ребят, которые здесь сегодня находятся, любая бюрократия была преодолена. Это и есть цель Народного фронта. Будем следить за судьбой каждого бойца, чтобы все полагающиеся льготы они получили, а помощь и забота были постоянными. Это самое малое, что мы можем сделать для этих парней и всех участников СВО».

В лечебно-реабилитационном корпусе участники лагеря проходят цикл комплексной реабилитации после тяжелых ранений и ампутаций. В программу восстановления входят физиотерапия, психологическая разгрузка, бальнеология, нормабарические процедуры, фитобочки, инфракрасная сауна и многое другое. Также лагерь «Перезагрузка» активно вовлекает ветеранов спецоперации в спорт.