В ЮАР завершилась встреча «Друзей БРИКС»

Встреча «Друзей БРИКС» на уровне министров иностранных дел, в ходе которой обсуждались различные формы сотрудничества между БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и заинтересованными во вступлении в данное объединение странами, завершилась в Кейптауне.

Как заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, выступившая с заключительным словом в качестве председателя, задача состоит в том, чтобы создать новую и более справедливую систему международных отношений, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в нынешних условиях тяжелого кризиса, в котором оказалась планета, БРИКС и страны Глобального Юга должны объединить свои усилия, чтобы построить более справедливый мир.

Во встрече приняли участие главы МИД стран БРИКС и 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в группу: Аргентины, Бангладеш, Венесуэлы, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Ирана, Коморских Островов, Кубы, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Ранее министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне призвали к полному и эффективному выполнению зерновой сделки всеми сторонами.