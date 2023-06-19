Нефть подешевела на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть снизились на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник опустились примерно на 1,5%: рынки оценивают перспективы поддержки экономики Китая.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.57 снизилась на 1,45%, достигнув 75,5 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,4%, до 70,92 доллара, передает РИА «Новости».

Эксперты оценивают перспективы восстановления экономики Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров. На прошедшей неделе власти страны неожиданно понизили ставки, после этого СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику Китая. Инвесторы во вторник ждут решения центробанка Китая по основной учетной ставке, сейчас она находится на уровне 3,65%.

Кроме того трейдеры обратили внимание на новость о встрече политиков КНР и США. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Это была первая за последние пять лет поездка госсекретаря США в Китай, проходящая на фоне ухудшения отношений стран.