Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия

Фото: Simone Brandt/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия. «США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». «Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он. «Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он. Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств. При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог. Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают». Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский. Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский. Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа. Новости СМИ2 Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Solomon Cook

Текст: Алексей Дегтярев

В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС. Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием. До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе 17 июня 2023, 06:29 Текст: Вера Басилая

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России. Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости». БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал. По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери. Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска. Новости СМИ2 Путин назвал число потерянных Украиной танков

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении. «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент. Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет». Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Текст: Алексей Дегтярев

Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ. У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС. Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче. Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных. В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды. В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться. Новости СМИ2 В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы. По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе. Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58 Текст: Алина Власенко

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. Новости СМИ2 Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.

Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД. Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве. «Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова. В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На Донецком направлении противник задействовал большое количество живой силы и техники, однако достигнуть существенных успехов ему до сих пор не удалось. Особое внимание сейчас сейчас уделяется Марьинке и Угледару. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. «На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает эксперт. «Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению. Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует эксперт. «Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее Минобороны РФ сообщило о военной обстановке на Донецком направлении. Действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-20, отчитались в ведомстве. Кроме того, около населенного пункта Новгородское был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины. На Донецком направлении ведутся активные боевые действия и на других участках фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления. Российская армия взяла в плен 17 солдат 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Новости СМИ2 Польша отказалась выпускать охрану президента ЮАР из самолета в Варшаве Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за охраны президента Рамафосы 16 июня 2023, 12:02 Текст: Алина Власенко

Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за того, что чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамафосы на протяжении 10 часов не мог разгрузиться в аэропорту Варшавы, сообщает государственное южноафриканское телевидение SABC. Из-за действий Варшавы президент ЮАР прибыл на Украину с небольшой группой охранников, а его личная охрана из числа офицеров спецслужб не могла сойти с трапа самолета в польском аэропорту, передает ТАСС.

Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета, который должен был перевезти около 100 сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением. Варшава сослалась на отсутствие оригинала разрешений на оружие. «Мы четыре часа пытались (пройти контроль в аэропорту Варшавы), нас раздевали догола во время обыска, так не поступают с обладателями дипломатических паспортов... Затем нас выставили вон. А теперь говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», – сообщил глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде. По его словам, таким образом правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы». В пятницу утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев. По данным украинских СМИ, африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области. Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области во время визита президента ЮАР. Позже тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины. Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин. «Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин. «И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он. Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя. «Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин. У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен. Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин. «Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он. Новости СМИ2 Минюст признал иноагентом режиссера Манского Минюст России признал иностранными агентами режиссера Виталия Манского и главу псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Режиссер Виталий Манский внесен в реестр иноагентов из-за отождествления России с нацистской Германией, а также за поддержку властей Украины, следует из данных Министерства юстиции России. В реестр иноагентов, согласно данным на сайте Минюста, также внесены: журналист Светлана Прокопьева, режиссер Юлия Парамонова, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия». В Минюсте считают, что Манский, проживающий за границей, выступал против СВО, поддерживал власти Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников». Ранее певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента. ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области 16 июня 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. Бойцы подразделения четвертый раз за неделю «дали достойный отпор» ВСУ на этом участке, сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что украинская сторона потеряла часть бойцов и отошла на свои позиции. Али добавил, что штурмовики и артиллерия ВС России помогли отбить попытку прорыва ВСУ. До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери. Новости СМИ2 В США предупредили Украину о разрушительном ударе России Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь 17 июня 2023, 07:25 Текст: Вера Басилая

ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл. Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости». Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории. Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.