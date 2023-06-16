Представители бизнеса обсудили на ПМЭФ вопросы информационного суверенитета России

Представители бизнеса и общественных организаций на третьем дне XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили цифровой суверенитет России и важность создания качественного контента для продвижения традиционных ценностей. Они рассказали о перспективах России в развитии ИТ-лидерства.

Директор АНО «Центр Глобальной ИТ-Кооперации» Вадим Глущенко на сессии «Устойчивый цифровой диалог как драйвер многополярного мира» отметил, что геополитические процессы неизбежно отражаются в онлайн-среде. По его словам, последние годы ряд стран пытается насадить в онлайн-пространстве свой порядок, свои ценности и политические установки, но Россия стала примером того, как любая страна, неважно, какое у нее население, может быть в одночасье отменена в интернете, отключена от ключевых цифровых услуг.

В этих условиях, уточнил он, страна показала себя как государство, способное отстоять собственный цифровой суверенитет, и этот опыт, вместе с уникальными цифровыми компетенциями, может быть востребован теми странами, которые внимательно наблюдают за тем, что происходит в онлайн-среде.

Говоря про цифровой суверенитет страны, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что речь идет о праве государства самостоятельно формировать информационную политику. По его мнению, особо это актуально сегодня, в условиях информационной войны против России, и феномен дезинформации относится не только к спланированным акциям, он сильно завязан на среднем уровне образования среднестатистического пользователя.

Он также рассказал о ПО «Зефир» как примере технологического решения по защите информационного суверенитета: важнейшей частью цифрового суверенитета государства является суверенитет информационный – способность защитить своих граждан от потоков дезинформации, а для этого необходимы суверенные ИТ-решения, одно из которых – ПО «Зефир», которое позволяет моментально выявлять дипфейки благодаря алгоритмической оценке и анализу с помощью ИИ с точностью результатов 77,3%, указал Табак.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская подчеркнула, что у России есть хорошие перспективы в развитии ИТ-лидерства. «Во-первых, определенную роль играет Китай. Китай довольно много производит продуктов в области оборудования. Вторым таким центром притяжения может стать Россия», – пояснила она.

Гендиректор, АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко поделился мнением, что Россия может стать страной, которая в одиночку сможет построить сильную цифровую экосистему, сильный ландшафт с ИКТ-решениями.

Гендиректор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов заявил, что экспорт ИТ – это один из приоритетов во внешнеэкономических и внешнеполитических взаимоотношениях, так как у России есть конкурентоспособные цифровые решения и сервисы практически во всех отраслях.

Торговый представитель РФ в Республике Индонезии Александр Свинин добавил, что одним из таких партнеров может стать Индонезия, поскольку эта страна является огромным рынком для российских ИТ-решений.

Особое внимание эксперты уделили видео и цифровому контенту. Гендиректор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова обратила внимание, что контент должен быть безопасным, обогащать и воспитывать, при этом прививать именно традиционные ценности.

Режиссер, художественный руководитель, ГБУ «Московский драматический театр на Малой Бронной» Константин Богомолов уточнил, что главная проблема ценностей, которые противостоят традиционным, – их технологичность. По его словам, Запад очень технологичен, но вместе с этими технологиями они, естественно, аккуратно, а иногда неаккуратно, но несут некий содержательный контент, и таким образом человек, пользуясь крутыми технологиями, например, связи, распространения информации, развлекательными технологиями, неизбежно оказывается в поле тех ценностей. Он подытожил, что необходимо создавать крутые технологии и эти технологии наполнять своими ценностями.

В свою очередь генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский выделил важность уделять внимание технологиям и каналам дистрибуции.