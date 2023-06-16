Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной за более чем десять лет речью

Выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ продлилось почти полтора часа

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с рекордно длинной речью – она продлилась около 1 часа 20 минут.

Российский лидер традиционно лично принимает участие в форуме, его второе по длительности выступление на пленарке состоялось в прошлом году, оно заняло около одного часа 14 минут. На третьем месте – 49-минутная речь на форуме в 2012 году и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021, передает ТАСС.

Чаще всего глава государства за последние 10 лет выступал на пленарном заседании ПМЭФ в районе получаса. Именно столько заняли его речи в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах – они продлились около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.