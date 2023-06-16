Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом

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16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
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Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом

    		   
    16 июня 2023, 16:20
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.

    «Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».

    Путин назвал число потерянных Украиной танков
    		   
    16 июня 2023, 16:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.

    «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.

    Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».

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    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным
    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным
    		   
    16 июня 2023, 13:40
    Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.

    «И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ.

    По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль.

    Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса».

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.

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    Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
    		   
    16 июня 2023, 16:38
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

    «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.

    Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.

    «Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.

    Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

    Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.

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    Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу
    Путин заявил, что российские власти выбрали верную экономическую стратегию, она сработала и набирает силу
    		   
    16 июня 2023, 15:12
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в рамках выступления с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала.

    По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым сложным для отечественной экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, «перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни».

    Однако, отметил глава государства, стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом, сработала и набирает силу. Президент подчеркнул, что власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику, передает ТАСС.

    Так, сообщил Путин, уже в апреле 2023 года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 1,5-2%. Президент подчеркнул, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира.

    «Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать … все, о чем я говорил, и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

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    Путин заявил о планах построить на российских верфях до 2028 года 260 судов
    		   
    16 июня 2023, 15:42
    Фото: Сергей Михеев/Российская газета/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

    Страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого привлекут средства из Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.

    «Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – сказал Путин.

    Ранее президент говорил о планах увеличить объем экспортных перевозок по маршруту «Север – Юг».

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    Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления
    		   
    16 июня 2023, 16:42
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин.

    «И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он.

    Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя.

    «Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин.

    У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен.

    Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин.

    «Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он.

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    Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи
    Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет весь период, независимо от дохода семьи
    		   
    16 июня 2023, 15:54
    Фото: Alexander Legky/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил выплачивать пособия на ребенка и единое детское пособие весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи.

    Так, Путин предложил расширить условия выплаты пособий на детей. По мнению главы государства, семьи должны получать эти деньги даже в случае увеличения доходов. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой», – заявил президент, передает ТАСС.

    Он предложил пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

    Президент также предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие», – заявил Путин.

    Он предложил снять эти ограничения, а «именно — сохранить пособия по уходу при частичной занятости таких граждан».

    Путин также заявил, что считает необходимым дать четкое определение «частичной занятости» в законодательстве. Он поручил парламенту «как можно быстрее принять соответствующие нормы».

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    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    		   
    16 июня 2023, 16:29
    Фото: Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экономика России в дальнейшем должна стать экономикой высоких заработных плат россиян, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

    Правительству необходимо разрешить задачу по обеспечению опережающего роста доходов граждан, сказал глава государства, передает ТАСС.

    Меры государственной поддержки предприятий должны быть связаны с зарплатами сотрудников, и руководству страны необходимо обратить на это особое внимание, цитирует Путина РИА «Новости».

    Россия продолжит укреплять суверенитет во всех областях, но страна остается открытой для равноправного партнерства со всеми странами, подчеркнул президент.

    Нынешние же сложности – это стимул наращивать темпы и качество преобразований, заключил он.

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    Путин поблагодарил президента ОАЭ за гуманитарную помощь в ходе украинского конфликта
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

    16 июня 2023, 12:24

    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

    «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», – заявил Путин.

    Он отметил, что власти ОАЭ в том числе оказали помощь в обмене удерживаемыми лицами. Путин подчеркнул, что эти усилия «имеют значение для конкретных людей, а это всегда самое главное».

    Российский лидер также отметил, что для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер. «Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты – очень хороший и комфортный партнер», – заявил президент, добавив, что «отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно».

    Путин на полях ПМЭФ в пятницу проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими государствами.

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    Песков: Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется о спецоперации
    Песков: Путин на пленарном заседании ПМЭФ выскажется о специальной военной операции

    16 июня 2023, 11:32

    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет тему спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, будет обсуждено влияние специальной военной операции на экономику и международные экономические процессы.

    Кроме того, Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу. В частности, в рамках ПМЭФ обсудят, «насколько, мягко говоря, неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации».

    Песков также подчеркнул, что Путин открыт для любых контактов и идей по решению украинской проблемы. «Путин ведет эти разговоры (об урегулировании конфликта) и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.

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    Песков: Путин даст оценки ситуации в мире на пленарке ПМЭФ
    Представитель Кремля Песков заявил, что Путин даст оценки ситуации в мире и обозначит планы на пленарке ПМЭФ

    16 июня 2023, 10:58

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс.

    Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета.

    «Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков.

    Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.

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    Путин призвал перейти к суверенной экономике

    16 июня 2023, 15:56

    Текст: Елизавета Шишкова

    России необходимо переходить к суверенной экономике, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что сохранение экономической устойчивости России – «медицинский факт», передает ТАСС.

    При этом у России есть все возможности для развития модели «экономики предложения».

    Путин подчеркнул, что России нужна проактиваня экономическая политика, поскольку изменения в мире носят необратимый, глубинный характер. Несмотря на это, Россия сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка.

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    Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%
    Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции
    		   
    16 июня 2023, 15:44
    Фото: Светлана Денисова/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%, что будет гораздо выше темпов инфляции, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, индексация в России продолжается опережающими темпами, чтобы увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. Так, с 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц, поэтому с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%, передает РИА «Новости».

    «Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», – подчеркнул президент.

    При этом глава государства отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. После чего он выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

    «Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат», – сказал он.

    Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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    Путин заявил о соблюдении Россией обязательств по климату
    Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других стран

    16 июня 2023, 13:07

    Текст: Алина Власенко

    Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с определенным опережением, в отличие от других государств, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на ПМЭФ заявил, что Россия, в отличие от многих других стран, полностью выполняет все обязательства в этой сфере. Так, указал Путин, угольная генерация увеличивается в ряде государств, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды.

    В то же время Путин напомнил, что российские власти приняли ряд законов, заставляющих бизнес соблюдать экологические нормы, передает ТАСС.

    Путин также отметил усилия ОАЭ в сфере сохранения климата и подчеркнул, что Россия будет представлена на климатическом саммите в Эмиратах на достойном уровне.

    Ранее Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ поблагодарил его за помощь в решении гуманитарных вопросов в ходе украинского конфликта.

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    Путин: Россия не свернула на путь самоизоляции
    Путин назвал открытость важным принципом российской экономической политики
    		   
    16 июня 2023, 15:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал одним из важнейших принципов России курс на открытость экономики.

    «Курс на открытость экономики – это, безусловно, наш … важнейший принцип», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что «по-настоящему суверенные государства» всегда настроены на равноправное партнерство и внесение вклада в глобальное развитие. Поэтому, указал президент, «несмотря на то, что наши западные друзья … мечтают об этом», Россия не свернула на путь самоизоляции, а расширила связи с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые выступают локомотивами, драйверами мировой экономики.

    В том числе, добавил Путин, Россия в разы нарастила торговлю с государствами, лидеры которых не поддаются хамскому давлению извне, передает ТАСС. «С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы», – сказал Путин.

    Глава государства также констатировал, что энергия бизнеса и объективные рыночные законы работают сильнее политической конъюнктуры. Он подчеркнул, что многополярный миропорядок укрепляется. Президент назвал это неизбежным процессом, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала.

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