Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом

Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.

«Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».