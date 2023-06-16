Пожар на складе с пухом произошел в Курской области

Историк: Интернирование русских в Европе – это вопрос времени

Историк Гаспарян допустил интернирование выходцев из России в Европе

Интернирование русских и граждан России в Европе по аналогии с японцами в США во время Второй Мировой войны кажется неизбежным. При этом европейцам меры будут казаться естественными и не противоречащими либеральным ценностям, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее президент Чехии Петр Павел призвал спецслужбы к наблюдению за россиянами в ЕС, ссылаясь на опыт американцев в отношении японцев во времена Второй мировой войны.

«История показывает, что Штаты были вынуждены реагировать на атаку Японии на Перл-Харбор и вступление Токио в войну против США. Одной из предпринятых Вашингтоном мер стало полное устранение из общественно-политического пространства японцев», – сказал политолог Армен Гаспарян

«Американцы не считали, что ограничения нарушают законодательство. Им казалось это вполне оправданным и естественным. И если уж за те действия никто до сих пор не покаялся, то в отношении русских точно никто не подумает о каком-то нарушении прав или демократических ценностей», – добавил эксперт.

«У меня нет ни малейшего сомнения, что интернирование русских – вопрос времени. Президент Путин еще до начала СВО много раз говорил тем, кто уезжал, что жизни им там не дадут. Наверняка в ЕС сейчас прорабатывают какую-нибудь законодательную норму, которая позволит как минимум заблокировать банковские счета наших сограждан. Возможно, кого-то из них даже ждет показательный арест в рамках «борьбы с агентами и диверсантами из России», – резюмировал Гаспарян.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал западные спецслужбы следить за гражданами России в ЕС, передает РБК. Он заявил, что россияне поддерживают решение президента Путина о начале СВО, поэтому следует переложить ответственность за боевые действия в том числе и на рядовых граждан. Кроме того, чех сослался на исторический опыт интернирования этнических японцев в США во время Второй мировой войны, как пример правильного поведения.

Напомним, одной из мер, предпринятых США в ответ на атаку Токио на Перл-Харбор, стало интернирование японцев, проживающих в Штатах. Президент Рузвельт подписал указ, согласно которому американские военные могли отправлять гражданских лиц в зоны временного содержания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД