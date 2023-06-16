Представители медиабизнеса на ПМЭФ обсудили, что будет смотреть российский зритель

Представители медиабизнеса и цифровых платформ обсудили на Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ) настоящее и будущее российской индустрии видеоконтента .

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский рассказал об основных трендах в области контента, среди которых он выделил экранизацию самиздата, то есть, произведений, опубликованных в интернете, а также экранизации компьютерных игр.

По его словам, довольно много заявок приходит на создание сериалов о том, как разбираются те или иные процессы: это и криминальные вещи, про работу и жизнь медиков, ученых, волонтеров.

Генеральный директор АНО «ИРИ» также поднял тему развития подросткового контента. Он отметил, что необходимо создавать больше подросткового кино и проектов, направленных на возраст 10-16 лет.

«Хочется иметь регулярный поток фильмов и сериалов такого уровня, чтобы можно было безбоязненно сесть с ребенком десяти лет, смотреть его вместе, не ожидая, что в следующей момент будет за что-то неловко, неудобно, надо будет дополнительно объяснять и впадать какие-то вещи. Вместе с тем это не должно быть детское примитивное, потому что тогда взрослому не интересно будет смотреть», – считает Гореславский.

Он уверен, что навязать контент российскому зрителю не получится, «можно только заинтересовать, причем заинтересовать именно комбинацией качественного, серьезного, большого продукта, маленького проекта, клипов, нарезки».

Также обсуждался вопрос использования в производстве контента искусственного интеллекта и современных технологий. По словам генерального директора «ВКонтакте» Марины Красновой, искусственный интеллект творчество не заменит.

В свою очередь, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев подчеркнул, что Россия находится на очень высоком уровне производства контента, и призвал больше думать о дальнейшем развитии, призвав не забывать не только о качестве, но и о заложенных смыслах.