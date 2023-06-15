ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время LTV Zinu dienests/Youtube
Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге застревают в пограничных пробках.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Мешает ли вам недосып работать?
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  • Нет

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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
    Отражен налет беспилотников на Крым Бывший аналитик ЦРУ отметил колоссальные потери ВСУ ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
    Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС Экс-советник Пентагона: ВСУ в ходе контрнаступления не добились никаких успехов Украине потребовались поставки электроэнергии из Европы Девочки из Таджикистана утонули в Петергофе
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    Россия идет к независимости в гражданской авиации

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    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье

    Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
    		   
    15 июня 2023, 09:24
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.

    Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.

    В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.

    Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.

    Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
    Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
    		   
    14 июня 2023, 12:10
    Фото: LTV Zinu dienests/YouTube
    Текст: Евгений Поздняков

    Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.

    «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.

    «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.

    «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.

    «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.

    «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России

    Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.

    Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.

    Коментарии (45)
    Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley
    InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley
    		   
    14 июня 2023, 10:39
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.

    По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО.

    Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин.

    Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.

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    СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
    BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
    		  
    14 июня 2023, 20:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.

    Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.

    Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.

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    СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
    		   
    14 июня 2023, 13:05
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).

    Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».

    Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.

    Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.

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    Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    		   
    14 июня 2023, 14:37
    Фото: Ashley Chan/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.

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    Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
    		   
    14 июня 2023, 19:20
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».

    По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».

    Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.

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    В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле
    		   
    14 июня 2023, 20:06
    Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинцы предложили установить памятник акуле из Красного моря, убившей россиянина, соответствующая петиция появилась на сайте киевской городской государственной администрации, сообщают украинские СМИ.

    Автором выступил некий Мирослав Латык, он предложил создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра украинской столицы, сообщает «Страна.ua».

    Акула должна быть увековечена как «борец с россиянами», что будет представлять собой «культурную, историческую и идеологическую ценность» для Киева и для Украины.

    Под петицией собралось 756 подписей, для рассмотрения она должна набрать 6 тыс. голосов.

    В Египте россиянин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника поймали в Красном море.

    Саму акулу, убившую российского гражданина, решили мумифицировать и передать в местный музей.

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    Напавшая на Белгородскую и Брянскую области ДРГ сформирована главарями «Азова» и ГУР Минобороны Украины
    		   
    14 июня 2023, 11:18
    Фото: Михаил Андроник/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК), боевики которого принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» и Главным управлением разведки Минобороны Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные.

    Лебедев представил подтверждающее его слова видео от сторонников из Харьковской области. На кадрах видно колонну бронированных автомобилей, во главе которой едет машина с флагом нацистского подразделения «Кракен», а за ней двигаются машины с флагами так называемого РДК, передает РИА «Новости».

    Подразделение «Кракен» создано в марте 2022 года боевиками «Азова» и особо отличилось на Харьковском направлении, где боевики издевались над мирными жителями и пленными.

    Боевики РДК участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области весной. Главаря РДК Дениса Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы за незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также совершение теракта.

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    Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
    Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»

    15 июня 2023, 06:24

    Текст: Антон Антонов

    Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.

    Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

    Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.

    Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.


    Коментарии (13)
    Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
    		   
    14 июня 2023, 20:53
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россиянку Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы – 2023 по фехтованию после жалоб Минспорта Украины.

    В турнире шпажистов теперь выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, а в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова, передает РБК.

    Министерство спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, дающих право спортсмену выступать в качестве нейтральных.

    Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

    Коментарии (11)
    Отражен налет беспилотников на Крым
    Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
    		   
    15 июня 2023, 07:03
    Фото: кадр из видео Минобороны России
    Текст: Антон Антонов

    За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.

    На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.

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    Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
    Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
    		   
    14 июня 2023, 23:53
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Антонов

    О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.

    Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.

    Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.

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    Российские военные отбили атаку ВСУ на запорожском фронте
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Российские силы отбили атаку ВСУ на запорожском фронте

    14 июня 2023, 12:15

    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России остановили нападение украинских военных на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, украинские силы попытались атаковать в среду утром при помощи танка и пехоты, но были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что в настоящее время из-за дождливой погоды украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области. Также продолжается интенсивная контрбатарейная борьба.

    Вместе с тем самая горячая обстановка складывается на восточной части фронта в районе Времевского выступа. Там идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях запорожского фронта – ореховском и васильевском, отметил Рогов.

    В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, добавив, что потери украинской стороны при этом приближаются к катастрофическим.

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    Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении
    Депутат Делимханов опроверг слухи о своем ранении
    		  
    14 июня 2023, 21:40
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, какой «лживой является укронацистская пропаганда». Как заявил Делимханов, те, кто ее производит, совершенно не уважают собственную аудиторию, «нагло распространяя фейки». «Вот что значит западная свобода слова: главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует», – заявил Делимханов.

    Напомним, в СМИ появились сообщения,  о том, что Делимханов якобы получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эту информацию. Кадыров рассказал, что обсудил с Делимхановым ход специальной военной операции на Украине.

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    Рогов предупредил о риске комплексной атаки Украины на ЗАЭС
    		   
    14 июня 2023, 15:18
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные опять попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию при наступлении, в случае такого штурма киевский режим попытается преподнести это как военный успех, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ вполне могут провести комплексную провокацию в отношении ЗАЭС, в ходе которой будут проведены обстрелы территории станции из тяжелого оружия, попытка высадка десанта с учетом степени обмеления Каховского водохранилища, сказал Рогов ТАСС.

    Киевский режим, осознавая отсутствие успехов при контрнаступлении и колоссальные потери, попытается «продать Западу такую перемогу», сказал он.

    Напомним, на прошлой неделе украинские дроны-камикадзе атаковали распределитель Запорожской теплоэлектростанции, связанный с ЗАЭС.

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