На ПМЭФ обсудили поддержку государства в сферах образования и инклюзии

Одной из ключевых тем ПМЭФ стала государственная поддержка программ подготовки кадров. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что импортозамещение перешло на качественно иной уровень, и называть идущие сейчас процессы импортозамещением не совсем корректно, поскольку создаются не аналоги, а качественно новые продукты.

«То, чем сейчас занимается наша страна, занимается наша экономика, это никакое не импортозамещение. Это просто развитие, создание новых продуктов, движение вперед. У нас нет задачи что-то заместить, у нас есть задача создать свое, зачастую на новом технологическом уровне», – сказал он.

В свою очередь глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов поделился результатами работы министерства за два года. В частности, направления подготовки в регионах были синхронизированы с региональными программами рынка труда, а также были выровнены контрольные цифры приема: «Это очень важно, чтобы те направления подготовки, они соответствовали тем задачам, которые ставит перед собой региональный рынок труда. Иначе колледжи готовят по одним программам, а потребности по другим программам».



Кроме того, в рамках комплексной работы был введен демонстрационный экзамен, призванный проверить практические навыки выпускника, а также включены новые стандарты, синхронизированные с Российским союзом промышленников и предпринимателей.



Внимание было уделено и бизнесу – предприятия, которые инвестируют в систему среднего профессионального образования, получили возможность вернуть часть средств в виде налогового вычета. Помимо этого, колледжи смогли создавать учебно-производственные комбинаты, призванные в том числе обеспечивать студентов работой.



Тему образования и трудоустройства в контексте инклюзии продолжили на сессии «Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России». Так, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подчеркнул, что с точки зрения человеческого капитала, его развития и создания возможности для самореализации людей обойтись без инклюзии нельзя.



Далее слово взял спортсмен-паралимпиец, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту Ярослав Святославский. По его словам, сейчас бизнесу стоит инвестировать в биотехнологии, следуя намечающемуся тренду. Также он добавил, что для помощи людям с ограниченными возможностями необходимо обратить внимание на вопросы трудоустройства, а в частности проводить точечную работу с HR-менеджерами: «Если продолжить тему инвестиций бизнеса в инклюзию, то считаю все-таки, что нужно все равно делать акцент не только на доступность инфраструктуры. Коллеги ранее говорили про трудоустройство, создание образовательных программ. И нужно точечно работать, например, с HR-менеджерами».















