Политолог назвал основную сложность для кандидатов на пост губернатора Алтайского края

Политолог Мартынов: Половина кандидатов на пост губернатора Алтайского края будет отсеяна муниципальным фильтром

Электоральная система, сложившаяся в Алтайском крае, позволяет держать в тонусе местных политиков. Пройти муниципальный фильтр – непростая задача даже для действующего главы региона, однако он обладает неплохими шансами на победу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее губернатор края Виктор Томенко подал в избирательную комиссию документы для участия в сентябрьских выборах.

«Алтайский край в плане проведения электоральных кампаний является очень непростым регионом. Муниципальный фильтр здесь составляет 7%, то есть преодолеть его достаточно трудно. Фактически потенциальному кандидату необходимо собрать больше 500 подписей депутатов разного уровня. Учитывая, что сейчас в регионе имеется девять претендентов на пост губернатора, непосредственно к гонке дойдет лишь половина», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве.

«В связи с этим оценивать чьи-либо шансы можно будет только после окончания данной процедуры. В принципе, система, сложившаяся в Алтайском крае, позволяет держать местных политиков в тонусе. Бороться необходимо даже за выдвижение собственной кандидатуры, и действующий глава региона здесь каким-либо преимуществом не обладает», – подчеркивает эксперт.

«Тем не менее Виктор Томенко имеет хорошие шансы на то, чтобы дойти до предвыборной гонки. Думаю, ни у кого нет сомнений: преодолев муниципальный фильтр, он с легкостью одержит победу в политической борьбе. Интригой, скорее, является то, кто именно займет второе либо последнее место», – считает собеседник.

«Томенко проделал в Алтайском крае удивительную работу. В начале срока его воспринимали как «присланного варяга». Население относилось к губернатору со скепсисом, но сейчас жители положительно оценивают результаты его работы. Кроме того, Владимир Путин тоже доволен успехами края за последние пять лет и в свою очередь также поддержал Томенко на грядущих выборах», – резюмирует Мартынов.

Ранее действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко подал в избирательную комиссию документы для участия в сентябрьских выборах. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале. «Планов на следующую пятилетку много, продолжаем работать», – отметил политик.

«Убежден, что выборы должны быть честными и прозрачными. Проходить они должны в рамках закона и политической этики. Надеюсь, что у нас в крае в рамках губернаторской кампании так и будет», – подчеркнул он. Кроме того, Томенко также пожелал удачного выступления всем остальным кандидатам.

Напомним, «Единая Россия» выдвинула губернатора Виктора Томенко на выборах главы Алтайского края, его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции.

Ранее политолог Павел Данилин оценил итоги работы Томенко в качестве губернатора региона.