Политолог: Губернатор Томенко за пять лет преобразил Алтайский край

Политолог Данилин: Деятельность Виктора Томенко направлена на улучшение качества жизни населения Алтая

За последние пять лет регион преобразился до неузнаваемости: активно развивается сельское хозяйство, строятся новые больницы и дороги. Кроме того, местные туристические комплексы привлекают все больше и больше россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом перед депутатами краевого Законодательного собрания.

«Отчет Виктора Томенко – это масштабное подведением итогов деятельности губернатора за последние пять лет. Субъект активно развивается. Фактически, постепенно он становится центром сельского хозяйства РФ», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

«Регион является лидером в России по сельхозмашиностроению. Кроме того, Томенко довольно точно понимает, за счет чего должно идти развитие данной сферы, поэтому и создает комфортные условия для работников отрасли – строит школы в поселках, улучшает там инфраструктуру, повышает качество жизни местных жителей», – отмечает эксперт.

«То есть в Алтайском крае создана хорошая рабочая атмосфера. Заниматься там сельским хозяйством почетно и выгодно. За счет ряда удачных социальных решений, достигаются все возможные количественные рекорды. Так, в четыре раза увеличены зерновые субсидии, растут объемы наделов, закупается новая техника», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, в регионе внимательно изучают возможности введения инноваций в сельское хозяйство. Например, в крае активно изучается опыт наших белорусских коллег по созданию «агрогородков» на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим реализацию аналогичного проекта в Алтайском крае», – считает Данилин.

«Однако достижения региона не ограничиваются лишь сельским хозяйством. В частности, активно развивается туризм. Здесь замечательная природа, что привлекает гостей из других субъектов России. Комплекс «Бирюзовая Катунь», например, стал одним из наиболее популярных мест для отдыха по всей стране», – акцентирует собеседник.

«Регулярно строятся новые гостиницы. Проектируются они в соответствии со всеми современными нормами, а сервис стараются держать на достойном уровне. За минувший год Алтайский край посетило два млн человек. Туристическая отрасль стала одной из наиболее доходных статей в бюджете региона», – отмечает эксперт.

«Под руководством Томенко субъект превратился в экономически перспективную территорию. Доходы от сельского хозяйства и туризма здесь используют крайне эффективно – развивается промышленность, создаются новые объекты гражданской инфраструктуры, строятся новые дороги, идет реконструкция Змеиногорского тракта», – считает собеседник.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил важность того факта, что «Алтайский край попадает в значимый проект большого международного уровня – сухопутный зерновой коридор из Сибири в Китай». «Зерно у нас, как известно, сейчас – «новая нефть», и это очень важный стратегический проект. Томенко удобно это лоббировать, учитывая, что в Госсовете он возглавляет направление «Сельское хозяйство», – напомнил эксперт.