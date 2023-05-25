Политолог: Власти Алтайского края правильно выбрали приоритеты развития

Политолог Минченко: Идея «Алтайский край – второй Сочи» – весьма интересна

Алтайский край под руководством губернатора Виктора Томенко за пять лет в два раза повысил ВРП и приток инвестиций. Власти правильно выбрали приоритеты развития: дорожная инфраструктура, туризм, сельхозмашиностроение и сельское хозяйство, сказал политолог Евгений Минченко. Ранее Томенко отчитался о пятилетней работе перед краевым Заксобранием.

«Наиболее интересное, что можно сказать по поводу послания губернатора Алтайского края Виктора Томенко – ВРП вырос практически в два раза за последние пять лет, а консолидированный бюджет – больше чем в два раза. Также отмечу двукратный рост инвестиций. Это создает реальную основу для развития региона, и Томенко показал, что он является достаточно эффективным лоббистом», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в Telegram-канале «ЭИСИ – Регионы».

«Больше, чем в два раза вырос объем финансовой поддержки из федерального бюджета, то есть в 2018 году, когда Томенко только приходил на должность, сумма составляла 35 млрд, а по итогам 2022 года – 80 млрд. Тем более, надо понимать, что это год эпохи СВО, финансовых трудностей. Тем не менее, мы видим значительный рост федеральной поддержки», – подчеркнул аналитик.

«Важная вещь на мой взгляд – правильно выбранные приоритеты с точки зрения развития края: дорожная инфраструктура, сельхозмашиностроение, сельское хозяйство. Важен тот факт, что Алтайский край попадает в значимый проект большого международного уровня – сухопутный зерновой коридор из Сибири в Китай. Зерно у нас, как известно, сейчас – «новая нефть», и это очень важный стратегический проект. Томенко удобно это лоббировать, учитывая, что в Госсовете он возглавляет направление "Сельское хозяйство"», – напомнил эксперт.

«Также важно развитие туризма. Идея про «Алтайский край – второй Сочи» пока еще, конечно же, не овладела умами масс, но то, что она заявляется, на мой взгляд, это уже интересно», – добавил Минченко.

В четверг губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом перед депутатами краевого Законодательного собрания. По его словам, прошлый год прошел в регионе и в России в целом под знаком СВО. Общий объем региональной матпомощи участникам СВО и членам их семей составил почти 1,2 млрд рублей, говорится на сайте ЗакС.

«Экономика региона за пять лет выросла в два раза. Расходы консолидированного бюджета в 2022 году составили без малого 200 млрд рублей – это в два раза больше, чем пять лет назад. В прошлом году ВРП Алтайского края достиг почти 1 трлн рублей. Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение за год выросли на треть по объемам производства. Серьезно развивается текстильная отрасль, производство лекарств», – сказал Томенко.

«Революционные изменения произошли в дорожном хозяйстве, куда за прошлый год было вложено около 23 млрд рублей – почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 мостов, развязок и путепроводов. Темп дорожных ремонтов – 800 км в год. Приоритет – расширение трассы Р-256 «Чуйский тракт». Также подана заявка на комплексный ремонт дороги на Казахстан по маршруту – Барнаул – Павловск – Кулунда. В ближайших планах – глубокая модернизация регионального аэропорта», – поделился Томенко.



Отдельно он отметил, что производство продовольствия становится стратегической отраслью экономики России. В этой связи Алтайский край «заходит» в зерновой коридор на Китай и лоббирует федеральный госпродзаказ. «Проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов. Наш регион продолжает быть первым в производстве гречихи и овса, муки и крупы всех видов, по многим другим позициям», – детализировал губернатор.

Касательно туризма, в прошлом году туристические места края посетили больше 2 млн человек. «Объем заявленных вложений инвесторов только в «Бирюзовую Катунь» – самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа – превышает 23 млрд рублей. А уникальный город-курорт Белокуриха становится одним из главных центров оздоровительного туризма в стране, что примечательно – круглогодичным», – подчеркнул Томенко.



Ранее Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что Россия вернула статус житницы мирового уровня в том числе – благодаря вкладу Алтайского края в развитие отрасли.

