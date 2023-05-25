Власти Алтайского края решили направить 1,5 млрд рублей на доплаты врачам и медперсоналу

На доплаты молодым специалистам и опытным врачам-наставникам для привлечения медицинских кадров власти Алтайского края направят около 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор края Виктор Томенко в отчете перед депутатами на сессии краевого заксобрания.

Томенко уточнил, что сумму планируется выделить в течение трех лет. Доплаты получат молодые специалисты, которые только начали трудовой путь, и опытные врачи-наставники. По его словам, краю требуется минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категорий и примерно 3 тыс. медработников среднего звена, передает ТАСС.

Кроме того, с 1 июля доплаты начнут получать специалисты пенсионного возраста. Врачам старшего возраста – по 9 тыс. рублей, а фельдшерам и медсестрам – по 6 тыс. рублей, уточнил губернатор. Также принято решение о выделении средств на специальные соцвыплаты сельским медикам, которые не вошли в федеральный проект.

В результате почти 400 млн рублей выплачено врачам с начала года в качестве федеральной и региональной ежемесячных доплат, сообщил Томенко.

Губернатор сообщил также, что за последние пять лет в строительство и ремонт учреждений здравоохранения в регионе вложено 17 млрд рублей, капитально отремонтированы 882 объекта и 90 построены с нуля. До конца года откроются новое здание поликлиники в Барнауле, к которой прикреплены больше 150 тыс. человек, и поликлиника в селе Ребриха.

Томенко сообщил также, что ежегодно в Алтайском крае ремонтируют 800 км дорог, за прошлый год в дорожное хозяйство вложили около 23 млрд рублей – в полтора раза больше, чем годом ранее. А в целом за пятилетний период на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено около 75 млрд рублей, сказал глава региона. Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 сооружений – мостов, развязок и путепроводов. В порядок приводится 800 км дорог в год, рассказал губернатор.

В 2023 году в Алтайском крае досрочно, на два года раньше, завершается программа расселения людей из ветхих и аварийных домов, сообщил губернатор, уточнив, что сразу же будет запущена новая программа.

Планируется завершить расселение людей из ветхих и аварийных домов, общая площадь которых составляет 15,18 тыс. кв. метров. На эти цели в регионе предусмотрено 570 млн рублей, большая часть из которых выделена из местных бюджетов и Фонда развития территорий. Как ранее сообщали в министерстве строительства Алтайского края, сейчас в регионе 372 аварийных дома, в них проживают около 8 тыс. человек.

По словам Томенко, с 2017 года в регионе существенно улучшилась коммунальная инфраструктура. За пять лет количество нарушений на объектах тепло-, водо- и газоснабжения сократилось в шесть раз. Он отметил, что в 2023 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с учетом федеральной поддержки заложили свыше 6 млрд рублей.

