Политолог: Россия вернула статус житницы мирового уровня

Политолог Потуремский: Сельское хозяйство в России стало образцовой отраслью экономики

Сельское хозяйство стало в России образцовой отраслью. Страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. А выход на рынки Азии станет точкой прорыва для российских аграриев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по весенним полевым работам.

«Сельское хозяйство сейчас – одна из самых передовых сфер в России. Под руководством президента отрасль пережила полноценное возрождение и стала образцовой для развития других направлений. Россия вернула себе статус страны-житницы мирового уровня. Это видно как из показателей сбора и экспорта урожая, так и из отзывов граждан России», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Безусловно, сейчас в России продовольственная безопасность обеспечена надежно и полноценно. Это актуально на фоне продовольственного кризиса и сложностей на мировом рынке зерна. Мы можем сравнивать наши результаты с другими странами и делать выводы о том, что успешное развитие сельского хозяйства в России – это объективная оценка, а не какие-то субъективные умозаключения и выводы», – заметил собеседник.

«В формировании продовольственной безопасности особую роль играют регионы. Это видно на примере Алтайского края. Мы привыкли, что Сибирь – это нефть, металлы, энергетика. А вот в Алтайском крае сельское хозяйство – основная отрасль, уровень инвестиций в которую постоянно бьет рекорды. Аграрная продукция региона представлена практически по всей России. И в этом есть заслуга региональной власти и губернатора Виктора Томенко», – указал эксперт.

«Кроме того, Алтайский край намерен войти в зерновой коридор Россия – Китай, что позволит местным аграриям выйти на азиатские рынки сбыта со своей молочной и животноводческой продукцией. Это колоссальные объемы потребления и возможности для дальнейшего развития нашего сельского хозяйства», – детализировал Потуремский.

В четверг президент Владимир Путин провел совещание по весенним полевым работам. Он рассказал, что по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. «Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 млн тонн», – сказал Путин. Как отметил присутствовавший на встрече министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, «во времена РСФСР такого не было, и в новейшей истории России такого не было. Это первый раз».

«Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу – 101,6%, по рыбе – 153%, растительному маслу – 211%, сахару – 103,2%. Приблизились к нужным ориентирам по овощам – 89,2%, по картофелю – 93,4%, по молоку – 85,7%», – продолжил глава государства.

«Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году. В предыдущем, 2021-м, было 37,1 млрд долларов. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Ожидается, что по итогам 2022 – 2023 сельхозгода экспорт зерновых составит 55 – 60 млн тонн», – подчеркнул президент.

«Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение», – отметил министр сельского хозяйства. Он сообщил, что для аграриев продолжают работать меры господдержки: «На развитие сельхозпроизводства, в том числе для проведения посевной, мы в регионы направили почти 107 млрд рублей. Сохранили все инструменты поддержки – субсидии на приобретение семян, удобрений, ГСМ, техники, средств защиты растений и на страхование посевов, и другие».