Политолог: Россия вернула статус житницы мирового уровня

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18 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

ЕС будет «мариновать» Украину на предмет членства по аналогии с Турцией ZUMA Press/Global Look Press
Экспансия Евросоюза столкнулась с новой проблемой. Как пишет западная пресса, ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией в случае расширения объединения. Однако в экспертной среде усомнились в способности ЕС «переварить» хотя бы одну крупную страну. В чем заключаются ключевые проблемы Евросоюза в его нынешнем виде и на кого нацелены подобные публикации в западных СМИ?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • И тем, и другим в равной степени

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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Политолог: Россия вернула статус житницы мирового уровня

    Политолог Потуремский: Сельское хозяйство в России стало образцовой отраслью экономики
    		   
    18 мая 2023, 20:40
    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сельское хозяйство стало в России образцовой отраслью. Страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. А выход на рынки Азии станет точкой прорыва для российских аграриев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по весенним полевым работам.

    «Сельское хозяйство сейчас – одна из самых передовых сфер в России. Под руководством президента отрасль пережила полноценное возрождение и стала образцовой для развития других направлений. Россия вернула себе статус страны-житницы мирового уровня. Это видно как из показателей сбора и экспорта урожая, так и из отзывов граждан России», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Безусловно, сейчас в России продовольственная безопасность обеспечена надежно и полноценно. Это актуально на фоне продовольственного кризиса и сложностей на мировом рынке зерна. Мы можем сравнивать наши результаты с другими странами и делать выводы о том, что успешное развитие сельского хозяйства в России – это объективная оценка, а не какие-то субъективные умозаключения и выводы», – заметил собеседник.

    «В формировании продовольственной безопасности особую роль играют регионы. Это видно на примере Алтайского края. Мы привыкли, что Сибирь – это нефть, металлы, энергетика. А вот в Алтайском крае сельское хозяйство – основная отрасль, уровень инвестиций в которую постоянно бьет рекорды. Аграрная продукция региона представлена практически по всей России. И в этом есть заслуга региональной власти и губернатора Виктора Томенко», – указал эксперт.

    «Кроме того, Алтайский край намерен войти в зерновой коридор Россия – Китай, что позволит местным аграриям выйти на азиатские рынки сбыта со своей молочной и животноводческой продукцией. Это колоссальные объемы потребления и возможности для дальнейшего развития нашего сельского хозяйства», – детализировал Потуремский.

    В четверг президент Владимир Путин провел совещание по весенним полевым работам. Он рассказал, что по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. «Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 млн тонн», – сказал Путин. Как отметил присутствовавший на встрече министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, «во времена РСФСР такого не было, и в новейшей истории России такого не было. Это первый раз».

    «Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу – 101,6%, по рыбе – 153%, растительному маслу – 211%, сахару – 103,2%. Приблизились к нужным ориентирам по овощам – 89,2%, по картофелю – 93,4%, по молоку – 85,7%», – продолжил глава государства.

    «Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году. В предыдущем, 2021-м, было 37,1 млрд долларов. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Ожидается, что по итогам 2022 – 2023 сельхозгода экспорт зерновых составит 55 – 60 млн тонн», – подчеркнул президент.

    «Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение», – отметил министр сельского хозяйства. Он сообщил, что для аграриев продолжают работать меры господдержки: «На развитие сельхозпроизводства, в том числе для проведения посевной, мы в регионы направили почти 107 млрд рублей. Сохранили все инструменты поддержки – субсидии на приобретение семян, удобрений, ГСМ, техники, средств защиты растений и на страхование посевов, и другие».

    В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
    Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
    		   
    17 мая 2023, 21:23
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.

    В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.

    Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (87)
    Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
    Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
    		   
    17 мая 2023, 21:48
    Фото: wikimedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».

    Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.

    Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.

    Коментарии (22)
    Появилось видео поражения крылатыми ракетами склада боеприпасов ВСУ в Николаеве
    		  
    17 мая 2023, 21:57
    Фото: Скриншот из видео/Минобороны РФ
    Текст: Кристина Цыцура

    В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами ВС России по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве.

    В опубликованном посте на кадрах видны несколько мощных взрывов, из чего следует, что цель удара была достигнута и объект поражен.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева. Удары наносились высокоточным оружием.

    Коментарии (12)
    В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
    Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
    		  
    17 мая 2023, 21:32
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».

    Коментарии (12)
    Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
    Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:21
    Фото: t.me/rvvoenkoryv
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

    В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».

    Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).

    Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.

    Коментарии (32)
    Новые взрывы прозвучали на Украине
    Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
    		   
    18 мая 2023, 06:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.

    Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.

    Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.

    Коментарии (7)
    Киссинджер назвал угрожающие существованию человечества страны
    Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества
    		   
    18 мая 2023, 04:54
    Фото: Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

    Киссинджер выразил надежду, что при встрече с китайским лидером Си Цзиньпином глава американского государства Джо Байден заявит: «Две главные угрозы миру сейчас – это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Economist.

    Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией перед Первой мировой войной – «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия грозит катастрофой. Конфликт вокруг Тайваня может привести к уничтожению как самого острова, так и мировой экономики, заявил он.

    По его словам, «каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», необходимо снизить напряженность вокруг Тайваня, работать над созданием условий для регулярных встреч между лидерами Китая и США.

    Киссинджер считает, что США должны «поддерживать равновесие». По его мнению, с 1980-х годов США пытались урегулировать отношения с Китаем, но при Дональде Трампе было признано наличие конфронтации, а Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». При этом Киссинджер признал, что курс на переговоры может провалиться, в связи с чем США должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с последствиями.

    Напомним, Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что намерен встретиться с председателем КНР.

    Киссинджер также призвал принять Украину в НАТО. По его словам, Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне».

    Коментарии (36)
    Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
    		   
    18 мая 2023, 15:12
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.

    В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

    Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.

    В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (47)
    Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
    Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
    		   
    18 мая 2023, 12:07
    Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.

    «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».

    Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.

    Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    Коментарии (29)
    Кадыров без выплаты выкупа вернул в Чечню украденного коня Зазу
    		   
    17 мая 2023, 21:15
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его конь Зазу, который был украден в Чехии, вернулся в Грозный.

    Он рассказал, что в последний момент передачи скакуна на границе с украинской стороны произошла заминка, пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения, люди Кадырова «просто забрали коня, не отдавая деньги», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

    По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали и на его содержании экономили, но теперь о нем позаботятся врачи.

    Ранее Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. Тогда он заявил, что за освобождение коня отдал 18 тыс. долларов.

    Сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.

    Коментарии (13)
    Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:07
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.

    В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.

    Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.

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    В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
    		   
    18 мая 2023, 12:22
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.

    Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».

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    Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
    		   
    18 мая 2023, 14:26
    Фото: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ/Youtube
    Текст: Ольга Никитина

    Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

    Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».

    Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.

    Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.

    Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.

    Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.

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    Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за «вмешательства посторонних лиц»
    КЖД: Вагоны с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем из-за «вмешательства посторонних лиц»
    		   
    18 мая 2023, 09:37
    Текст: Алина Власенко

    Вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем в Крыму, причиной стало «вмешательство посторонних лиц», сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

    В Telegram Крымской железной дороги уточняется, что на перегоне между Севастополем и Симферополем с рельсов сошел грузовой поезд. Причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.

    Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram также подтвердил, что несколько вагонов с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем. На месте работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Также к месту ЧП направлены восстановительные поезда.

    Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. Причина приостановки движения не называлась.

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    Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
    Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой

    18 мая 2023, 09:14

    Текст: Алина Власенко

    Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

    Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.

    Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.

    Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».

    Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.

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